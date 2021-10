En Bucaramanga, un reconocido abogado requiere de varios donantes de sangre

Los familiares de Jairo Andrés García Vera, abogado especialista en derecho administrativo y quien labora en el Juzgado 8 Administrativo de Bucaramanga, hoy tocan a las puertas de la solidaridad.

Este joven profesional, de 34 años de edad, completa tres meses recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, combatiendo la neumonía que le quedó de secuela de la COVID-19.

García Vera, quien está en una ECMO de la Fundación Cardiovascular, FCV, requiere con urgencia de donantes de sangre para continuar con su proceso de recuperación.

Él es un batallador. Ha pasado por dos UCIs, seis cubículos, cuatro procedimientos en tórax y otros cuatro relacionados con su sistema gastro intestinal, alrededor de 150 transfusiones y tres cambios de configuración de ECMO.

¿Cómo no pensar que él es un guerrero? ¿Cómo no creer en la Misericordia de Dios? ¿Cómo no estar seguros de que sus ganas de vivir son incalculables?

Hoy una vez sus seres queridos, entre ellos sus padres Jairo García e Isabel Vera, quieren pedirle a usted que lo ayude donando sangre y le dé ese ‘empujoncito’ en su recuperación.

Si puede hacer parte de esta causa, haga su donación en alguno de estos lugares:

* Higuera Escalante: situado en la calle 48 No. 32-25. De lunes a viernes, entre las 6:30 a.m. y las 8:00 p.m.; y el día sábado, de 6:30 a.m. a 2:00 p.m.

* Fundación Cardiovascular: de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

* Hospital Internacional, HIC: de lunes a domingo, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Cualquier información adicional, puede comunicarse con la siguiente línea telefónica: 3004564825.