En fotos: Así celebraron el Día de la Virgen del Carmen, en Bucaramanga

“Es un día especial para mi y mis compañeros. Con más ganas y fuerzas nos levantamos, no sólo a prestar un servicio, sino le agradecemos a la Virgen del Carmen todo un año de labores”, dice Álvaro García, conductor de bus.

“La Virgen del Carmen es la Virgen María, la Madre de Jesús y por ello Madre Nuestra. Muchos fieles buscan en ella la protección y la bendición de en sus labores cotidianas”.

Tal será el fervor del gremio de transportadores, que da para grabarse con tinta en la piel el rostro de la patrona. Luis Eduardo Pimiento, taxista de la capital santandereana, tiene claro que sin ella su trabajo no sería igual. “Me guía desde hace 34 años cuando escogí esta labor de taxista. Hace siete me la ‘estampé’ en mi brazo y siempre agradecido con ella porque me salvó de morir”, comenta Pimiento, uno de los 7 mil taxistas que recorren a diario Bucaramanga y el área Metropolitana.