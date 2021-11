En la madrugada de este viernes tuvo lugar un eclipse lunar, el último de 2021 y el más largo de este siglo, que pudo observarse en Europa occidental, Asia oriental, América y Australia, y aquí en países como Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile y Colombia.

La Luna fue la eclipsada por la Tierra y tapó la luz del Sol.

Según Jhonattan Pisco, profesional del Grupo Halley de la Universidad Industrial de Santander, este eclipse tenía algo particular y es que tardó más de lo normal. Se pudo ver desde las 2:00 a.m. hasta las 5:00 a.m., hasta que una nube sobre el occidente impidió que se viera.

"A las 4:00 a.m. fue cuando la luna se tornó de color rojo, a excepción de un pedazo en su borde, es decir, el 3% que no se logró ver de la luna", agregó.

VANGUARDIA recopiló las fotos que retrataron este fenómeno.