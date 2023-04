Cambiando los semáforos automáticos por alféreces, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga realizó el pasado lunes en horas de la noche controles de tráfico en plena carrera 27 y en hora pico, luego de que a la oficina llegaran varias quejas por el alto flujo vehicular en esta arteria vial.

"Nos le metimos a la 27 en plena hora pico porque todos los días recibía la misma queja: el trancón después de las 5:30 de la tarde es insoportable e interminable. Sacamos de servicio los semáforos y le apostamos a la regulación manual del tráfico con muy buenos resultados", escribió el director de Tránsito de Bucaramanga, Carlos Bueno.

Junto a otros agentes el funcionario estuvo en esta importante vía de la ciudad regulando el tráfico, con el fin de poder mejorar la movilidad en hora pico, en la que los trayectos de Norte a Sur o viceversa han aumentado en tiempo.

"Y como no podía evaluar los resultados sentado en una oficina, me puse la cachucha y el chaleco y junto a nuestros agentes de la DTB también me le metí a la 27", puntualizó el funcionario.