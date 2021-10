“Yo trabajaba en Aracataca y de repente empecé a sentirme enfermo, tenía las piernas inflamadas y no dormía. La clínica que me atiende en Santa Marta no me prestó la atención que debía y tuve que pagar médicos particulares para encontrar el diagnóstico. Tenía años que no bebía y aparecí con esta enfermedad porque tenía mucho estrés”, relata Edgardo.

La esperanza de seguir viviendo

Durante el primer semestre del 2021, 133 pacientes han fallecido en el país esperando la posibilidad de un trasplante.

“Al llegar aquí, la entidad de salud a la que estoy afiliado me ubicó en un sitio que no era el óptimo por mi condición de salud, si seguía allí ya no estaría vivo. Por eso tuve que sacar plata de mi bolsillo para vivir independiente, pero no ha sido fácil. Podemos seguir esperando porque mi familia me colabora en la alimentación y pagando el arriendo, pues solo no podría”, dijo.

Su esposa lo ha acompañado en toda esta travesía. Dice que es su apoyo incondicional, “gracias a ella me siento con la felicidad de seguir viviendo”.

Aunque se mantiene positivo, con la fe puesta en Dios y con la esperanza intacta, hay momentos en que se pregunta ¿cuándo llegará el donante?. Durante estos nueve meses de espera ha tenido instantes de angustia.

“El temor que sentía por estar en lista de espera lo he ido perdiendo gracias al trato que he recibido del personal de la FCV. Me siento tranquilo, aquí recibí un cariño que no tenía en Santa Marta. El médico hepatólogo que me atiende es una maravilla y eso me da más fuerzas y ganas para continuar en la espera”, cuenta Edgardo.