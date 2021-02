Ser personal de la salud en tiempos de Covid, no es nada fácil... Y menos cuando se está en la primera línea de ‘batalla’.

Durante la pandemia, en Santander, 2593 funcionarios de la salud se han contagiado de Covid-19, de los cuales 22 no lograron reponerse de la enfermedad.

La médica Marcela Bermúdez Mantilla, está entre esas 2593 personas que se enfrentaron a ese enemigo invisible, y ahora, ya curada, sigue enfrentándolo con el objetivo de salvar vidas desde las dos clínicas en las que labora.

Lo más duro, cuenta, es el tener que alejarse de su familia.

“Eso ha sido los más difícil, porque en realidad, el estar trabajando puede uno trabajar bien. Desde que nos graduamos está uno con esa mentalidad de estar a disposición de la comunidad, pero en el momento que ya se viene la pandemia, yo creo que el choque más impactante sobre todo para los que tenemos familia, es eso, tener que distanciarnos.

“En mi caso en particular me dio durísimo porque a mi hijo menor me tocó enviarlo para el pueblo, con mis papás, me alejé de él como unos 7 meses, no pude visitarlo, me alejé de mis papás”.

Sumado a eso, el personal de salud vive en un ambiente que genera demasiado estrés.

“Ya como médicos estamos conscientes del riesgo de contagio, trabajando en primera línea es algo que se espera. Uno no se imagina en qué momento va a llegar y lo menos que uno quiere es contagiarse, pero si somos personal de salud que estamos en primera línea, pues el riesgo va a ser muy alto.

“Muchas veces se siente uno frustrado, porque ya sabiendo el manejo y las complicaciones que se pueden presentar: pulmonares, renales, cardiacas, por ser conocedor del tema es mucho más estresante; uno empieza, si me falta el aire, algo no está bien, y también es algo psicológico por más que uno quiera evitar.

“Por eso, el médico o personal de salud que ha tenido Covid, yo creo que entiende un poco más cuando un paciente llega ansioso, porque ya pasó por eso, y si ellos son ansiosos cuando no conocen del tema, ahora imagínese uno”.

Para Marcela, es una bendición no haber perdido a ninguno de sus compañeros de trabajo por este virus, sin embargo, no ocurrió lo mismo con algunos de sus profesores y guías.