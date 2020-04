Aunque se trata de una enfermedad clasificada como de alto riesgo, 15 pacientes con cáncer en Santander tienen problemas para acceder a la prestación de diferentes servicios de salud, que requieren con prontitud para combatir las células cancerosas en sus cuerpos.

Se trata de niños, adultos mayores, madres y de ciudadanos de diferentes edades que no reciben la atención que necesitan.

Esta situación fue denunciada por la Fundación Esperanza Viva, organización sin ánimos de lucro que reportó tal desatención ante diferentes entes de control.

“Reportamos 15 casos de pacientes desatendidos en Santander, pero en total son 25, contando pacientes de Antioquia y de otros departamentos a quienes les estamos ayudando legalmente para que puedan acceder a la atención que necesitan y que la ley les garantiza”, informó Nury Villalba, directora de la fundación.

“La EPS nos toma del pelo”

Gabrielina Torres, de 69 años de edad, es una de las pacientes desatendidas. Ella padece leucemia mieloide crónica, un tipo de cáncer que ocasiona dolor en los huesos, sangrado fácil, palidez y pérdida de peso, entre otras afecciones.

Para evitar que las células cancerosas avancen en su cuerpo y tratar de eliminarlas, los médicos le formularon a esta adulta mayor un tratamiento que debe cumplir sin retraso ni interrupción alguna.

Sin embargo, desde hace cerca de un mes Gabrielina no recibe los medicamentos que los oncólogos le prescribieron, debido a retrasos e incumplimiento de su EPS.

Su hija, Janeth Cuevas, narró a Vanguardia que “los médicos le ordenaron seis entregas del medicamento a mi mamá, pero la EPS no nos quiere dar la quinta”.

“Desde que inició lo de la cuarentena estamos tratando de reclamar la droga, pero nada, la EPS nos toma del pelo. Vivimos en Lebrija y nos dicen que no tienen domicilio hasta acá. Nos han hecho ir en vano dos veces hasta Bucaramanga en los últimos 15 días”, agregó Cuevas.

La Directora de la Fundación Esperanza Viva señaló que estos 25 casos “presentan problemas de acceso a tratamientos, a exámenes de control y a consulta especializada”.

Villalba indicó que, durante la actual emergencia sanitaria que existe en el país, la atención en salud para los pacientes con tratamientos de cáncer ha desmejorado.

“En muchas EPS no contestan los teléfonos y no hay manera de establecer comunicación, ni de verificar cómo va el tratamiento. Muchas plataformas y canales de comunicación no están funcionando. Hay pacientes de la tercera edad que no saben usar Internet y no se les brindan alternativas”.

“Los casos se reportaron al Ministerio de Salud, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Superintendencia de Salud”, agregó Villalba.