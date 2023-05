Encuesta: ¿Cómo decide usted en qué de transporte movilizarse en Bucaramanga?

Cuidado: La Udes no cobra dinero durante procesos de selección

MOTO PARTICULAR / MOTOTAXISMO

Otro dato de la encuesta deja ver que el 47 % de los hogares en el territorio metropolitano no tienen vehículo y, además, llama la atención que el hábito de ir a pie es escaso, pues más de la mitad de las personas no están dispuestas a caminar más de cinco minutos.

* Desventajas: El riesgo de accidente es mayor; incluso, en la mayoría de siniestros viales casi siempre están comprometidas las motos. Por otro lado, ellas son usadas para el transporte informal, algo que se convierte en un doble problema cuando ocurre un percance vial, pues los seguros no responden ante esta modalidad de transporte. Además, las calles en mal estado las hacen más vulnerables.

* Ventajas: Es la opción de transporte más ágil para los conductores que quieran evitar los trancones; requiere poco espacio de estacionamiento; es más económica y versátil que un automóvil; y su mantenimiento no necesita de mayores recursos.

El Sistema Integrado del Transporte Masivo y el denominado Transporte Colectivo Convencional han ido perdiendo pasajeros por el mal estado de las estaciones, la poca cobertura y las malas gerencias.

* Ventajas: Con un solo pasaje del Metrolínea se podría recorrer toda el área metropolitana; además se dispone de un carril exclusivo que, en el papel, agiliza la movilidad. En el caso de los buses convencionales, ellos sí tienen una gran cobertura y llegan a todos los barrios.

* Desventajas: Metrolínea se volvió un sistema que no satisface a muchos usuarios, entre otras cosas, por los escasos recorridos y, como si fuera poco, brilla por su ausencia en muchos sitios del área. En el caso de los buses convencionales, ellos no disponen de una flota adecuada; además, no es un medio de transporte seguro.

CARRO PARTICULAR