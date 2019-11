Entes de control le ponen la lupa a proyecto en los Cerros Orientales de Bucaramanga

El polémico proyecto que ejecuta la Alcaldía de Bucaramanga en los Cerros Orientales despertó el interés y varias inquietudes por parte de organismos de control. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, y el Municipio debaten sobre las obras que se podrían o no hacer en dicha reserva natural.

La Contraloría y la Procuraduría buscan tener mayor claridad y despejar las dudas que existen sobre el Parque Metropolitano Bosque de Los Caminantes, iniciativa que construye el Gobierno Local en tal área de protección.

¿Qué obras se pretenden hacer en dicha reserva natural de Bucaramanga? ¿Cómo se ejecutan los $10.509 millones que se destinaron para este proyecto? Estas son algunas de las inquietudes de las entidades de control.

“La Contraloría nos ha solicitado información sobre el proyecto y ha estado al tanto del mismo. El viernes pasado Procuraduría y Contraloría llevaron a cabo un conversatorio al respecto. El equipo técnico de la Corporación también acompañará este recorrido, que se realizará el próximo miércoles”, informó Martín Camilo Carvajal, director de la Cdmb.

Aunque el Municipio pretende intervenir 9.400 metros cuadrados de área protegida para la construcción de dicho Parque Metropolitano, aún no ha tramitado el licenciamiento ambiental que se requiere para dicho proyecto.

No obstante, la obra se puso en marcha desde el pasado 30 de agosto. La Alcaldía de Bucaramanga avanza en la construcción de los accesos o entradas que tendrá dicho escenario, tareas que según la información oficial ya superan el 20% de progreso.

Manuel Azuero, alcalde (D) de la capital santandereana, habló sobre los detalles que pretenden conocer los entes de control en la reunión del próximo miércoles. “Son inquietudes transversales a todo el proyecto. Cómo se logró la propiedad de las 43 hectáreas de reserva, las características de las obras, el propio proceso de licenciamiento, el estado de la ejecución de los contratos que se adelantan por fuera del área protegida.

“Ellos (Contraloría y Procuraduría) están revisando integralmente este asunto. Nuestra disposición por atender y responder todas las solicitudes no ha cambiado... Aún no hemos iniciado el proceso de licenciamiento ambiental, porque todavía tenemos algunas dudas que no se han resuelto”, indicó el mandatario.

Para aclarar tales dudas, Alcaldía y Cdmb iniciaron la semana pasada una mesa técnica para analizar y discutir las obras o intervenciones que, en materia legal y ambiental, se podrían llevar a cabo en dicha reserva natural.

Obras suspendidas en algunos puntos