Durante 34 años ininterrumpidos, Sonia Dumit-Minkel y Carlos Ramírez han coordinado la Misión Médica ‘Milwaukee Wisconsin’, programa realizado por el Hospital Universitario de Santander, HUS y el equipo del College Medical Of Wisconsin, que beneficia a la población vulnerable del Nororiente Colombiano con malformaciones congénitas, que por cuestiones económicas no pueden acceder a procedimientos quirúrgicos.

- ¿Qué ha hecho que la misión se mantenga vigente en Bucaramanga? ¿Han pensado visitar otras ciudades?

Indudablemente el compromiso del Dr. Carlos Ramírez, en esto debe haber una cabeza que se apersone de los pacientes, que tenga interés en sus procesos y en su recuperación. Al principio estuvimos en Manizales y en Cartagena, pero la falta de tiempo y de colaboración de los hospitales nos impidió continuar. En el HUS todas las administraciones, buenas o malas han dicho sí, por eso seguimos aquí. Puede que no hagamos miles de casos pero lo que se hace está bien, además sabemos que el Dr. Ramírez les hace seguimiento, pues no se trata solo de operarlos y decir adiós. Si quisiéramos ir a otros lugares, el problema es ¿Dónde está la cabeza? Necesitamos que alguien se comprometa con los pacientes.

- En tanto tiempo de misión hay mil historias por contar, ¿Hay alguna en especial que la haya marcado?

Hace muchos años llegó un niño, tal vez de ocho o nueve años, con Sindactilia (fusión congénita o accidental de dos o más dedos entre sí) en busca de ayuda. Nos impactó porque llegó solito y desde muy lejos. Sus padres habían oído que estábamos aquí y decidieron que viajara sin compañía porque solo tenían dinero para un pasaje. Lo valoramos, y en dos visitas operamos sus manitas. Le seguimos el rastro y lo encontramos más o menos de 14 años en una clínica muy enfermo. Desafortunadamente se nos desapareció.

- ¿Qué ha sido lo más complicado en tantos años de misión?

Hay cosas que son difíciles, tal vez lo más complicado es definir qué empacamos, lo que más se necesita, lo que el Hospital no tiene. El año pasado nos donaron un aparato de Rayos X muy importante, que no hay aquí y que está en buenas condiciones, pero no pudimos traerlo porque hay una ley del Gobierno que impide traer instrumentos médicos que tengan más de cinco años en uso. El Hospital no lo podrá comprar porque vale miles de dólares... Es absurdo que los pacientes no se puedan beneficiar de algo tan importante, que va a mejorar inmensamente su procedimiento por este tipo de prohibiciones.

- ¿Cómo ve las instalaciones del HUS?

Han mejorado bastante. El Gerente ha hecho una buena labor. A nosotros nos ha tocado el hospital desbaratado completamente y en 34 años nos hemos dado cuenta cómo ha evolucionado, para bien y para mal. Indudablemente esta vez lo veo mejor, lo más importante es que las mejoras sean dirigidas a la atención del paciente.

- ¿Qué piensa del sistema de salud en Colombia?

El problema de salud es mundial. Aquí como en todas partes la salud es un problema. ¿Cómo solucionarlo? Esa es la pregunta del millón, la salud es muy costosa y mientras más avance, el costo será más elevado. Lo mejor es cuidarnos, la prevención es muy importante. Muchas de las enfermedades que tenemos las podemos evitar.

¿Qué siente al regresar a casa una vez terminada la misión?

Siempre me voy triste de dejarlos, pero pensando cómo podemos mejorar. Todos los años, tres semanas después de llegar hacemos una reunión en donde definimos cómo nos fue, qué nos faltó, qué hicimos mal, qué no debemos llevar...