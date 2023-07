Todo inició sobre las 7:30 de la mañana cuando este joven de 21 años se desplazaba al mando de una moto Bajaj Pulsar 200, azul, de matrícula DWZ-57D, por el carril exclusivo de Metrolínea en la autopista que de Bucaramanga conduce a Floridablanca, en sentido sur – norte.

Al llegar al retorno del barrio Diamante ll, Daniel Felipe se encontró de frente con un operativo de control que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga adelantaba para hacer respetar el carril exclusivo del transporte público.

Al estar cometiendo una clara infracción de tránsito, el joven fue requerido por los alféreces para ser sancionado. Pero él, al parecer, hizo caso omiso y emprendió la huida.

Una dolorosa muerte

Lo que pasó a partir de ahí es materia de investigación y desató una serie de acciones en cadena: protestas, desórdenes, hurtos y actos vandálicos por parte del gremio de los motociclistas de la ciudad.

La primera versión que se conoció por parte de testigos del hecho, advertía que ante la negativa de Ibáñez Martínez de parar, un alférez le habría lanzado un cono, que luego desestabilizó al conductor y lo hizo caer, golpeándose con los bolardos de la autopista.

“Un motociclista iba por el carril de Metrolínea, si bien estaba invadiendo esta vía, no era para que el alférez tomara un cono y le pegara. Esto hace que se enredé con el separador y se caiga. Es algo muy complicado por ese actuar”, dijo un testigo a esta redacción.

Otra versión de personas que también habrían estado en el lugar, señalaba que los agentes de tránsito no lo golpearon con este objeto, pero sí pusieron en mitad de la vía el cono para obstaculizar el camino. Esto habría generado que el joven perdiera el control de su vehículo y se accidentara.

“El alférez le colocó el cono, para pararlo, y él se enredó con el cono cuando se iba a volar”, expresó un conductor.

Al paso de todas estas versiones salió el director de tránsito de Bucaramanga, Carlos Enrique Bueno, descartando la presunta responsabilidad de sus funcionarios en el procedimiento.

“Testigos en el lugar afirman que el hecho se presentó cuando el motociclista transitaba por el carril exclusivo y se percató de un puesto de control. Al intentar salirse y evadir a la autoridad, perdió el control de su motocicleta y chocó violentamente contra el pavimento, por lo cual lamentamos el insuceso y hacemos llegar nuestras condolencias a la familia del motociclista”.

Lo cierto de todo esto fue que Daniel Felipe quedó tendido sin vida inmediatamente en la autopista. Aunque al lugar llegaron paramédicos en ambulancia para intentar socorrerlo, nada se pudo hacer, la muerte fue inmediata.

Agresión a los agentes de tránsito

Tan solo minutos después de la muerte, la noticia empezó a propagarse por redes sociales y grupos de WhatsApp. Cientos de motociclistas, indignados por la muerte del joven de 21 años, la emprendieron con reclamos e insultos hacia los agentes de tránsito que hacían los controles viales.

La situación fue escalando a tal punto que de las palabras se pasó a los golpes y enseguida quemaron la motocicleta en la que se movilizaban los agentes.

“Compañero, aquí estamos un grupo de motorizados enardecidos. Ahí ya le echamos candela a la moto y vamos a hacernos sentir en la ciudad por la muerte del motociclista”, dijo uno de los manifestantes.

Los agentes de tránsito involucrados en el hecho, para garantizar su seguridad ante los caldeados ánimos, fueron sacados del lugar por la Policía y llevados a una estación. Al tiempo, la autopista a Floridablanca fue cerrada en su totalidad mientras que el cuerpo del joven yacía en el piso.

Familiares de la víctima hicieron presencia en el lugar y protagonizaron dolorosas escenas. Una mujer se aferraba al cuerpo de Daniel Felipe mientras recibía condolencias por parte de los demás conductores.

Cerca de dos horas después del accidente, la Policía pudo retirar a algunos de los manifestantes. Al estar involucrado el personal de la Dirección de Tránsito, la inspección técnica del cadáver se adelantó por cuenta de la Sijín.

“La DTB ha solicitado apoyo de la Policía Nacional y al CTI de la Fiscalía para que lidere las diligencias legales y exista transparencia en todo el procedimiento”, añadió el director de Tránsito.

Actos vandálicos

Tras la muerte de Daniel Felipe, varios grupos de motociclistas y transportadores informales salieron a las principales vías de la ciudad para manifestarse en contra de las autoridades, aduciendo también una persecución a este gremio.

Llegaron hasta la sede de la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga, bloqueando por unos minutos la vía a Girón, lanzaron piedras contra las instalaciones. Lo mismo ocurrió en la sede de la Dirección de Tránsito de Floridablanca.

La Policía llegó al sitio para tratar de repeler esta situación. Se calculan millonarias pérdidas en la entidad, que suspendió el servicio al público hasta nuevo aviso.

En la Puerta del Sol y en la Calle 45 con 15 armaron barricadas con llantas incineradas para impedir el paso de vehicular.

Posterior a esto, en ‘manada’ se trasladaron hasta las instalaciones de la Alcaldía de Bucaramanga. Allí protestaron , pero el daño más grande se lo llevaron cuatro vehículos que estaban saliendo del parqueadero, en la zona de atrás del Palacio Municipal. Los acabaron a punta de piedra y bate.

“No estoy de acuerdo que hagan esto a la fuerza, tenemos que llegar a conciliar. Nosotros no tenemos que pagar los platos rotos, yo no tengo nada que ver en eso. Mi carro quedó destruido. Por fortuna, yo no estaba adentro, o si no me matan”, dijo a Q’hubo un empleado público, a quien le destruyeron su automóvil de uso particular.

Las primeras capturas

Sobre las 6:00 de la tarde de ayer, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, dio a conocer en su cuenta de twitter sobre la captura de presuntos implicados en estos hechos.

“Hemos detenido a cinco de los sujetos que participaron en los daños a las instalaciones de la Alcaldía de Bucaramanga, la Dirección de Tránsito y que participaron en el bloqueo de vías y la quema de llantas de la carrera 45 con 15. Se adelanta proceso de judicialización”, reveló el mandatario. Además desmintió un toque de queda.

Investigarán la muerte

Ante el clamor de la ciudadanía por esclarecer los hechos y si hubo un mal proceder de los agentes se aplique la justicia, el alcalde pidió a las autoridades judiciales investigar.

“Lamentablemente hemos perdido la vida de un ciudadano por infringir las normas de tránsito. A la Policía y la Fiscalía les he pedido que hagan una investigación exhaustiva para poder dar con las verdaderas causas de este hecho y no caer en las especulaciones. Esto es una situación que se da en el carril, en donde no está permitido la circulación de motos y particulares”, dijo el mandatario local.

Cárdenas Rey añadió que no va a permitir más desórdenes por parte de estos grupos de motociclistas, como se vieron durante la jornada de ayer.

“No vamos a permitir que un pequeño grupo de motociclistas genere caos, preocupación y actos vandálicos. Estaremos haciendo acompañamientos para que el orden se mantenga. Los dispositivos no los vamos a parar porque este es un mandato ciudadano”, concluyó el alcalde.