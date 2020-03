‘Más amor, menos violencia’ fue el eslogan que la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de Santander utilizó para dar a conocer la ruta de atención que protege los derechos de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual en el departamento.

Genny Sarmiento, Gestora Social de Santander, mencionó que durante la campaña de prevención y socialización de la ruta, que se adelantó en Bucaramanga y su área metropolitana, se evidenció que cerca del 99 % de las mujeres desconoce la forma de activar la ruta en caso de llegar a ser víctimas de violencia.

“Buscamos que cuando una mujer se vea inmersa en algún tipo de agresión sepa qué debe hacer, a dónde acudir, ante qué entidades debe denunciar, y si es preciso recoger pruebas a dónde debe llevarlas”, señaló Sarmiento.

Por su parte, Andrea Blanco Pimiento, secretaria de Mujer y Equidad de Género, reveló que se encontraron con muchas mujeres que sufren violencia, pero que por temor y ausencia de respaldo, no se atreven a dar a conocer su historia y denunciar.

“Tenemos diez casos en curso, a los cuales les estamos dando manejo preventivo y medidas correctivas, pues aún no se sienten listas para denunciar”, mencionó la funcionaria.

Lea también: Anuncian creación de Casa de la Mujer Empoderada en Santander.

Así mismo, comunicó que en la actualidad Santander ocupa el segundo lugar en feminicidios y el tercero en violencia intrafamiliar.

“En 2019 estábamos en tercer lugar. Los hechos más recientes en Bucaramanga y Güepsa nos cambiaron de posición”, mencionó.

A la fecha, en Santander se han registrado seis homicidios agravados en contra de las mujeres. Tres han sido tipificados como feminicidios.

“Si como mujeres no nos unimos y no generamos eco, nadie nos va a escuchar. Desde la Secretaría de la Mujer no las vamos a dejar solas, allí encontrarán atención y acompañamiento permanente”, dijo Blanco Pimiento.

Igualmente, dejó claro que el gran reto, por el cual trabajarán, será el empoderamiento y capacitación de los menores de edad.

“Ahí es donde está el gran cierre de brechas, para que no se siga incrementando la violencia de género. Transformar el chip de un adulto es mucho más complejo que capacitar a hombres y mujeres menores de 14 años”, agregó.

¿Qué hago si soy víctima de agresión?

La ruta de atención a mujeres víctimas de violencia puede comenzar desde cualquier entidad que haga parte del proceso. Sin embargo, en situaciones de abuso o violencia sexual, es importante que la ruta inicie desde el sector salud, quienes remitirán el caso a la Fiscalía.

“Acudir a un hospital o a Medicina Legal dentro de las 72 horas siguientes a la agresión es fundamental. Si es posible, no se bañe y preséntese con la ropa que tenía cuando ocurrió el hecho”, explicó la secretaria de Mujer y Equidad de Género.

En aquellos casos en los que las mujeres sufren violencia de pareja y conviven con el agresor, la entidad en la cual debe dar a conocer el caso es la Comisaría de Familia.

Si el victimario no convive con la mujer, es decir, es un amigo, el jefe o un compañero de trabajo, el caso se debe dar a conocer en la Fiscalía.

Recuerde que el delito de violencia intrafamiliar es un delito de oficio, es decir, la víctima no está obligada a interponer el denuncio, un tercero lo puede hacer.

Dentro de la ruta que ya existe, la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de Santander entró a hacer parte, para brindar acompañamiento y orientación.

Para acompañamiento y orientación

En caso de requerir acompañamiento y orientación existen diferentes opciones a su disposición:

- Línea 155, disponible las 24 horas.

- Acudir a la Policía Nacional.

- Buscar apoyo de parte de cualquier organización de mujeres.

- Visitar la oficina de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, ubicada en el cuarto piso de la Gobernación de Santander.

Para denunciar y recibir atención

Si quiere denunciar un caso de violencia se puede dirigir a:

- La estación de Policía más cercana a su residencia. Allí compulsarán copias a la entidad pertinente.

- Comisaría de Familia. Aquí se podrán adelantar procesos por la vía civil o administrativa. Se realizará la conciliación, se llegará a un acuerdo entre las partes y se dictarán medidas de protección.

- Fiscalía General de la Nación. Al acudir aquí estará denunciando el caso por la vía penal, se hará la judicialización y la respectiva solicitud al juez de medidas de protección.

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf. Solo si la violencia se ejerce a menores de edad y se requiere el restablecimiento de sus derechos.

Para recolección de pruebas

Una vez ocurrido el caso de violencia debe acudir a:

- Hospital más cercano. El personal de salud se encargará de llevar a cabo la recolección de pruebas y exámenes médicos forenses.

- Instituto Nacional de Medicina Legal. Si ha recibido violencia sexual, acuda a la institución antes de cumplirse 72 horas de haber ocurrido el hecho.

En caso de no tener respuesta

Si en dado caso las autoridades no actúan con competencia e idoneidad sobre su caso, puede acercarse a las siguientes instituciones, para buscar medidas correctivas:

- Personería Municipal.

- Defensoría del Pueblo.

- Procuraduría.

- Contraloría.

- Secretaría de la Mujer y Equidad de Género.

En Santander hay 1.062.045 mujeres y solo el 13 % se atreve a denunciar los casos de violencia.