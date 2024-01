$!Análisis: ¿Están dadas las condiciones para el Distrito Metropolitano?

Medidas como la movilidad, incluyendo al transporte masivo y el pico y placa; así como la aprobación de la licencia ambiental para el futuro basurero y los nuevos abastecimientos de agua potable, por citar sólo algunos proyectos, ya no se pensarían de manera aislada para cada municipio del área.

Por su parte, el también exmandatario de la ciudad, Alberto Montoya Puyana, señaló que “en medio de tantas necesidades que tiene el ciudadano metropolitano, no es justo ni equitativo que se esté gastando en cuatro estructuras burocráticas (cuatro alcaldías, cuatro concejos, cuatro contralorías, cuatro secretarías de tránsito, cuatro de todo) una enorme cantidad de recursos para prestar servicios que deberían ser prestados por un solo ente territorial”.

José Fernando Sánchez Carvajal, alcalde de Floridablanca: “Le daría un rotundo no a esta propuesta, lo que no implica que los cuatro alcaldes del área trabajemos en armonía en proyectos comunes. La centralización de la administración no es buena y sería uno de los grandes problemas que frenaría el desarrollo de nuestro municipio, sin hablar que la pérdida de la identidad cultural podría afectar a los cuatro municipios”.