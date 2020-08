$!Este es el ‘abecé’ de las nuevas reglas de la ‘cuarentena’

Desde hoy, 1 de agosto, comienzan los 15 días de prueba que fijaron las autoridades locales y departamentales para extremar la ‘cuarentena’ y frenar la velocidad de contagio del virus en el área metropolitana y en general en Santander.

De hecho, al caer la tarde de ayer se reportaron 266 nuevos casos de la COVID-19 y tres fallecimientos más en la región. Desde que comenzó la pandemia, aquí se han contabilizado 3.749 contagios.

Así las cosas y a raíz del regreso del pico y cédula de dos dígitos y de la ampliación del toque de queda, han surgido inquietudes entre los ciudadanos, las cuales hoy intentamos resolver de la mano del secretario del Interior de la capital santandereana, José David Cavanzo Ortiz.

Veamos:

¿A qué horas se inicia hoy el toque de queda?

Comienza a las 6:00 p.m. e irá hasta las 5:00 a.m. del próximo lunes, 3 de agosto.

¿El viernes, 7 de agosto, que será un día festivo por la conmemoración de la Batalla de Boyacá, habrá toque de queda?

Sí.

¿Qué pasa si el pico y cédula coincide con el pico y placa?

Ese día el conductor queda libre del pico y placa.

¿Cómo está hoy el pico y placa?

Se mantiene tal y como está establecido: dos dígitos, un día a la semana. Los lunes no pueden salir los carros cuyos últimos números de la placa sean 1 y 2; martes, 3 y 4; miércoles, 5 y 6; jueves, 7 y 8; y viernes, 9 y 0.

¿Y cómo será el pico y cédula en estas dos semanas?

Desde hoy comienza a operar el nuevo sistema de pico y cédula para los municipios de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca, San Gil y Barrancabermeja. Se realizará una prueba piloto durante dos semanas para ver sus resultados.

En esta ocasión no se han determinado números fijos para cada día de la semana. Esto significa que su rotación seguirá un orden numérico lógico.

Entre las 5:00 a.m. y las 7:00 p.m. de lunes a sábado sólo podrán circular las personas cuyo último dígito de la cédula termine en los dos números que correspondan a ese día. Por ejemplo, hoy sólo podrán circular las personas cuyo último dígito de la cédula termine en 1 y 2. El siguiente día hábil, el lunes 3 de agosto, continuará la siguiente pareja de números; es decir, el 3 y el 4. El martes los dos siguientes, 5 y 6. El miércoles el 7 y el 8, mientras que el jueves serán el 9 y el 0. (Ver tabla)

¿Cómo será el horario para hacer deporte?

Será en la franja de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. de lunes a sábado, pero siguiendo los protocolos de bioseguridad y con las siguientes disposiciones:

Los niños entre los 2 y los 5 años pueden salir a realizar ejercicio tres veces a la semana y no pueden estar más lejos de un kilómetro de su vivienda.

Niños mayores de 6 años: tres veces a la semana, una hora al día.

Personas de 18 a 69 años: máximo dos horas diarias.

Adultos mayores de 70 años: tres veces a la semana, media hora al día.

El domingo ninguna persona podrá salir a hacer deporte.

¿Y las mascotas?

Una persona por núcleo familiar podrá sacar a sus mascotas o animales de compañía, dentro de su entorno más inmediato, en los siguientes horarios, de lunes a domingos: de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.; de 12:00 m. a las 2:00 pm; y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

¿Qué deben hacer para llegar a Santander las personas de afuera?

Para ingresar a Santander, las personas deben presentar la prueba PCR de la COVID-19 no superior a los 5 días. Si va a salir del Departamento, deberá revisar las disposiciones que tengan los otros entes territoriales. La medida aplica tanto de forma terrestre, como aérea.

¿Cuál es el aforo permitido en los establecimientos comerciales?

No puede superar el 30% de su capacidad total. Los dueños deberán indicar, mediante aviso ubicado en la parte externa del establecimiento, la capacidad máxima. Sí pueden prestar sus servicios a domicilio o vía digital.

¿Y el consumo de bebidas embriagantes?

Hasta el próximo 1 de septiembre está prohibido el consumo de licores en espacios abiertos y establecimientos de comercio. No obstante, no está prohibido el expendio de bebidas. El toque de queda no incluye ‘ley seca’.