$!Este es el defecto que tiene sufriendo de sed a más de 7.000 personas en Acapulco, Girón

A pesar de que Acapulco paga uno de los valores más altos en el país por el suministro de agua potable, actualmente dicha comunidad no cuenta con un servicio continuo y que abastezca con suficiencia a estos miles de hogares.

Por ejemplo, este jueves decenas de vecinos permanecieron en las entradas de sus viviendas hasta las 2:00 a.m., a la espera de que un camión cisterna pasara a entregar, en medio de un plan de contingencia, el preciado líquido.

“Aqualia no ha dado una solución”

La empresa encargada de la prestación del servicio de agua potable en Acapulco es Aqualia, entidad contra la cual existen numerosas críticas por parte de la ciudadanía, debido a las fallas denunciadas en el suministro y ante la falta de información oportuna sobre los cortes.

“Esta negligencia viene desde diciembre pasado y todavía seguimos sin agua. Es muy injusto, y más teniendo en cuenta la tarifa que nos cobran. Nosotros tenemos una tarifa de $9.600 por metro cúbico, es súper costosa, la tercera más alta en el país”, denunció Juan Ordóñez García, presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC, de la vereda Acapulco, Girón.

A modo de comparación, por citar un ejemplo, la tarifa del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga por metro cúbico en estratos 1, 2, 3 y 4 es de $2.956. Mientras que en estrato 5 es de $4.435 y en estrato 6 de $4.731.

Los ciudadanos más antiguos que forman parte de esta comunidad señalaron que se debe realizar obras y adecuaciones en el sistema de acueducto mediante el cual se atiende esta zona, teniendo en cuenta que la población creció considerablemente durante los últimos años.

En 2009, la cifra de residentes en Acapulco rondaba los 3.000 ciudadanos.

“La empresa no está en capacidad de atender a la totalidad de usuarios en la forma en que debe hacerlo. Aqualia no ha informado cómo se va a solucionar el suministro. No vemos ningún interés ni apoyo, como sí lo ha hecho la Alcaldía de Girón”, manifestó Ordóñez García.

A través de la Junta de Acción Comunal se logró la atención en contingencia por parte del Gobierno Local. Con el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, en las últimas horas fueron enviados tres servicios de ‘carrotanque’ al área de la emergencia.