Una de las medidas que ya se acordó, pero que aún no entra en vigencia, es el ‘recorte a la rumba’. Las autoridades de gobierno informaron que se limitará el horario de funcionamiento de los establecimientos nocturnos hasta las 2:00 a.m., a partir del lunes entrante. (Ver recuadro)

¿Qué está ocurriendo?

¿Cuáles son las estrategias?

Un 34% en el esclarecimiento de los homicidios ocurridos en el área metropolitana de Bucaramanga es el avance que informa la Fiscalía General de la Nación.

Mientras la droga siga entrando, mientras siga llegando al departamento, mientras siga llegando al área metropolitana, vamos a seguir teniendo dificultades con el microtráfico.

Migue Ángel Moreno, alcalde de Floridablanca.

Como “un avance” califican el ‘recorte a la rumba’

La decisión anunciada por las autoridades de disminuir el horario permitido en la operación de establecimientos nocturnos en el área metropolitana, como bares y discotecas, fue aplaudida por un gran sector de la ciudadanía, mientras decenas de comerciantes cuestionan tal medida.

Y aunque todavía no entra en vigencia este ‘recorte a la rumba’, es importante dejar en claro que se trata de una iniciativa que se aplicaría en los cuatro municipios de la conurbación, y no solamente en la capital santandereana.

No se conocen aún los detalles ni tampoco un borrador sobre dicha regulación. Por ahora, las alcaldías indicaron que a partir del próximo lunes, 29 de agosto, el horario de funcionamiento y venta de licor en este tipo de negocios se limitará hasta las 2:00 a.m.

Es decir, este fin de semana que se aproxima dichos establecimientos podrán atender público en el horario vigente, tal y como han operado en 2022.

En Bucaramanga actualmente establecimientos como bares, tabernas y discotecas tienen permiso para operar entre las 10:00 a.m. y las 2:00 a.m., 4:00 a.m. o 6:00 a.m., “dependiendo de varios factores como el uso de terrazas y la ubicación”, precisó la Secretaría del Interior Local.

Quienes residen en inmediaciones de la denominada ‘Cuadra Play’, una de las zonas de ‘rumba’ más críticas en materia de convivencia, hacen parte del sector de la población que aplaude el recorte de horario para negocios nocturnos.

La Junta de Acción Comunal, JAC, de Cabecera, expresó su “apoyo a la medida” y resaltó que miles de familias “se verán beneficiadas integralmente por la reducción de la inseguridad, contaminación auditiva y congestión vehicular”.

Para Jaime Andrés Beltrán, concejal de Bucaramanga, este ‘recorte en la rumba’ se debe complementar con operativos rigurosos entre Policía y autoridades de gobierno para que exista un verdadero impacto contra la inseguridad y los desórdenes que interfieren en la convivencia.

“Esta decisión es un avance importante, en la medida en que se imponen límites sin perjudicar el comercio que vive de la ‘rumba’. Pero, para lograr realmente disminuir la inseguridad y la intolerancia se necesitan acciones complementarias como golpes contra el microtráfico”, señaló el Cabildante.

Beltrán advierte que, por ejemplo, se deben redoblar los controles y el seguimiento en problemáticas como el porte ilegal de armas.

“Si no hay operativos permanentes y rigurosos, igualmente los problemas y desórdenes se van a generar antes de las 2:00 a.m.”, agregó el Concejal de Bucaramanga.

Un cuestionamiento similar surgió por parte de Unibares Santander. A través de sus redes sociales el gremio rechazó dicha medida y cuestionó: “¿los delitos de ‘sicariato’, atracos y similares también se arreglarían con reducir dos horas en los bares?”.

Los comerciantes aseguran que cerca de 1.500 familias “se verán afectadas económicamente por reducción del personal operativo. Se viola el derecho al trabajo”.

Melissa Franco, secretaria del Interior de Bucaramanga, indicó que “las medidas están dadas y todas conducen al fortalecimiento de la seguridad en el área metropolitana como fin común”.