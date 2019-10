A las 9:00 de la mañana de este miércoles, miles de personas reaccionarán ante el llamado de alerta en todos los rincones del país. La razón: la realización del octavo simulacro de evacuación en Colombia. Santander hará parte de esta actividad.

Según el capitán Ramón Andrés Ramírez, director de Gestión de Riesgo de Santander, cerca de 287 mil 498 personas, de los 87 municipios inscritos, participarán del simulacro en Santander; 50 mil personas más que el año pasado. Sin embargo, el llamado es para que aquellos que no se hayan inscrito también participen.

De las entidades participantes, 672 son públicas, 310 privadas y 181 asociaciones comunitarias.

Conocer los protocolos a seguir, saber reaccionar, comportarse y actuar en caso de sismos, avalanchas o inundaciones, entre otras eventualidades, es la tarea asignada con el objetivo de salvar la vida propia, la de familiares y vecinos, en casos de emergencia.

“La actividad tiene como finalidad medir la capacidad de respuesta de todas las instituciones y de la comunidad en general”, manifestó Sergio Ferro, secretario técnico del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

Los 87 municipios del departamento están invitados y comprometidos a realizar esta actividad, además de todas las instituciones de socorro, técnicas, las públicas y privadas, con el fin de mitigar cualquier incidente que se pueda presentar.

“Es mejor estar preparados para algo que no suceda y no que no estemos preparados para este tipo de situaciones”, agregó Ferro.

“Cabe destacar que por su diversidad geográfica, Santander es un departamento expuesto a varios tipos de afectaciones por fenómenos naturales, como terremotos en la mayor parte del territorio, por tener en el municipio de Los Santos el segundo nido sísmico más activo del mundo. Por tanto, en un buen número de municipios el simulacro será en respuesta a un sismo”, manifestó el capitán Ramón.

En el caso del Magdalena Medio, lo indicado es que el simulacro sea de avalanchas e inundaciones que produce el río Magdalena. Al igual que otros municipios propensos a ese fenómeno.

En Bucaramanga, los principales puntos de concentración son los parques y las plazas.

Este ejercicio también permite ensayar como se debería salir de un lugar de manera segura ante una emergencia o la inminencia de su ocurrencia y sirven, entre otras cosas para:

* Sensibilizar a las demás personas con las que se comparte la vida cotidiana.

* Medir y mejorar los tiempos de desplazamiento.

* Conocer rutas de evacuación y evaluar su funcionalidad.

* Identificar los puntos de encuentro.

* Saber si otras personas usan las mismas rutas y van al mismo punto de encuentro.

* Verificar la coordinación entre diversos grupos que evacúan al mismo tiempo.