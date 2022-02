A partir del 1 de marzo, en la capital de Santander se levantará la medida de uso obligatorio del tapabocas. Así lo anunció el alcalde Juan Carlos Cárdenas, luego de que el presidente Iván Duque anunciará que la medida sería levantada en los municipios que tienen el 70% de su población vacunada.

En Bucaramanga, el 82% de la población cuenta con el esquema completo y el 92% con una dosis del biológico contra el COVID-19.

No obstante, lo mismo no pasará con los otros tres municipios que conforman el área metropolitana. En Girón, Piedecuesta y Floridablanca se debe seguir acatando la medida, pues no cumplen con el porcentaje de vacunación.

De acuerdo con las cifras entregadas por el Ministerio de Salud Girón solo ha alcanzado el 47,8% de población vacunada con esquemas completos. En Piedecuesta la cifra llega al 53,8% de la población vacunada, mientras que en Floridablanca, solo el 63.56% de la población tiene el esquema completo.