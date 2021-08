Si hay una sección de Ulibro exitosa, que cada año gana más y más adeptos, es la tradicional oferta de talleres infantiles, juveniles y especializados. Este 2021 vuelven recargados y con un ramillete de opciones gigante para todos los gustos e intereses.

La franja de talleres se viene realizando una vez más de forma remota, por lo que hay más espacios y sesiones disponibles para todos, así que si no se ha inscrito a ninguno aún tiene chance de hacerlo.

Los niños que se encuentren en preescolar y primaria, hasta tercer grado, pueden disfrutar en este momento de siete módulos temáticos como Ambientes lectores, mentes creativas; De Santander para el mundo y sus historias divertidas, Club de literatura infantil, Yoga y cuento, ¡Historias en imágenes!, entre otros. Dentro de la oferta infantil, los padres de familia también podrán disfrutar del taller – conferencia ‘El arte de pensar bien’ en compañía de Blanca Mery Sánchez, que se realizará el próximo sábado, 4 de septiembre, a las 10:00 a.m.

Para el público juvenil la oferta también está enorme. Los adolescentes tienen la opción de disfrutar ahora mismo de los talleres de creatividad, música, guion y lenguaje audiovisual, lectura para principiantes, creación de historias fantásticas y de ciencia ficción, y streaming para gamers; así como de Perro que narra, muerde contando; Cuentos que no son cuentos, De oriente a occidente, Otras perspectivas del ensayo, y Poesía y rock.

Para quienes no han participado en las sesiones de Unab Creative, no pueden perderse esta vez el Taller de Creatividad, proyecto enfocado en jóvenes de colegio de los grados noveno, décimo y undécimo que tendrá sesiones durante toda la semana a las 10:00 a.m.

¿Qué espera para inscribirse? ¡Allá nos vemos!