Aunque el video es real y los uniformados estuvieron entregando mercados en ese barrio de Bucaramanga, Vanguardia conoció que no se trataba de mercados donados, sino de mercados que fueron pagados por habitantes de la zona, en el marco de la iniciativa ‘Del campo a tu casa’, para apoyar a familias campesinas de la región.

En ese sentido, aunque el video es verdadero, está descontextualizado y la interpretación del autor del video no corresponde a la realidad. Por eso calificamos esta información como falsa.

No se cierra la oportunidad de hacer una fase 2 de la campaña “Del Campo a tu casa”, para poder seguir apoyando a las familias agricultoras de Santander para que saquen sus alimentos de sus zonas y los lleven a los centros de abastecimiento.

La primera fase de la campaña “Del Campo a tu casa” finalizó con la entrega de mercados ‘puerta a puerta’ en diferentes sectores del área metropolitana. La gestión por parte de estos entes dejó como resultado más de 400 mercados vendidos y 60 familias campesinas beneficiadas. Según el coronel, el transporte de los alimentos casa a casa no tuvo ningún costo logístico.

