Falso: mujer que se desmayó en negocio de Floridablanca no tiene coronavirus

No obstante, la publicación ya fue desmentida y eliminada del sitio, donde compartieron el vídeo realizado por el administrador del lugar.

La mujer, según se aseguró, no presenta ninguno de los síntomas que se relacionan con el virus como tos, fiebre o dificultad para respirar. Además, tampoco ha estado recientemente en el exterior.

El administrador, a través de un vídeo, desmintió lo que circulaba en redes sociales. Acompañado de miembros de la Policía y la joven, aclara que no se trata de un caso de COVID-19, sino que la persona se desmayó porque al parecer venía de hacer deporte y no había desayunado.

No obstante, horas después, cuando ya se había viralizado en redes sociales, se aclaró la situación y el administrador del establecimiento comercial indicó que si bien la mujer sí se desmaya, lo cierto es que no fue por lo que se especula.

¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

