$!Falso: usan imagen de Vanguardia para vincular a Fabián Díaz con empresas mineras

Según la imagen que circula en redes sociales, la supuesta noticia tiene fecha del pasado 10 de agosto, pero Vanguardia advierte que esta ‘noticia’ no fue publicada en su portal ni ese día, ni en ninguna otra fecha.

¿Qué decía la publicación falsa?

Según Díaz, la imagen que muestra la captura de pantalla de la noticia no coincide con la acusación allí expuesta, pues se trata de una foto donde está adelantando labores sociales en comunidades vulnerables y tomaron una de estas imágenes para sustentar la idea errónea que quieren crear de él.

La supuesta noticia solo cuenta con el título, entradilla y foto. En esta se afirma que el congresista supuestamente estuvo en campañas de una empresa minera repartiendo regalos y trabajando con niños. Además, no hay información adicional que responda al contexto o al desarrollo de la noticia.

¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna publicación sospechosa sobre coronavirus que esté circulando en redes sociales o Internet, puede escribirnos a la línea de WhatsApp 314 3600052 o enviar un correo electrónico a noseapingo@vanguardia.com.

También pueden escribirnos a través de los canales de contacto de Vanguardia.com en Twitter, Facebook e Instagram.