Familias humildes de Comuna Morrorrico de Bucaramanga, excluidas del Sisbén

Don Crisolfo Laguado Flórez vive en el barrio Morrorrico, al oriente de la meseta de Bucaramanga. Es un hombre en situación de discapacidad, no tiene pensión y apenas cuenta con una modesta vivienda. Él, de manera sorpresiva, se quedará este año sin los beneficios que otorga el Sisbén.

La nueva calificación lo pasó de un puntaje 23 a 55, lo que de tajo lo dejó ‘descabezado’ de este Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales. Para acceder a ellos, su calificación debería estar por debajo de 44,79.

Él no es el único que pasa por esta situación. Claudia Contreras, quien reside en un sencillo predio del sector de La Malaña, que también está adscrito a la Comuna 14, atraviesa por el mismo problema.

Su predio es de estrato dos y ella trabaja de manera independiente, por falta de opciones laborales. Este 2020 le informaron que será ‘excluida’ del Sisbén.

“La noticia me cayó como un balde de agua fría. Me quedaré sin los subsidios que, por mi situación económica, me corresponderían”, denunció.

Como Don Crisolfo y Claudia hay centenares de casos en la Comuna Morrorrico, la más necesitada de Bucaramanga. Según pudo comprobar este diario, al menos 2 mil 500 familias de esa parte de la ciudad padecen la misma dificultad. Ayer, con las evaluaciones que les hicieron, los afectados ‘pusieron el grito en el cielo’ ante las ilógicas calificaciones.

Todo hace parte del controvertido proceso de actualización de la información del Sisbén, que se adelanta en Bucaramanga y en otras 600 zonas del país.

La actualización del Sisbén se hace conforme con la Metodología Sisbén IV, diseñada por el Gobierno a través del Departamento Nacional de Planeación.

Según la Alcaldía, “esta es una herramienta conformada por un conjunto de reglas, normas y procedimientos para obtener información socioeconómica confiable y actualizada de grupos específicos en todos los municipios del país”.

El nuevo Sisbén, que entrará en vigencia este año, tendría que contar con una información de mejor calidad para focalizar el gasto social.

No obstante, los afectados con este sondeo aseguran que “son inexplicables los resultados que arrojó la nueva encuesta del Sisbén”.

El Municipio aseguró que la evaluación se les aplicó a los ciudadanos con rigor y que con ella “lo que se pretendía era identificar a la población pobre y potencial beneficiaria de programas asistenciales”.

Supuestamente, los desvinculados que hoy denuncian esta exclusión harían parte de las personas que fueron reportadas por la Administradora de Recursos en Seguridad Social y que debieron ser notificadas de la desvinculación de acceso a servicios del régimen subsidiado.

Los involucrados “presuntamente” tienen capacidad de pago del servicio de salud y para evitar la desvinculación al régimen subsidiado, ellos debían haber demostrado sus difíciles condiciones económicas.

“¡Imagínese...! Soy una persona de estrato bajo, no tengo trabajo y vivo en la zona más humilde de Bucaramanga. ¿Hay dudas de que soy pobre? Sin embargo, me quedaré sin atención de salud y demás beneficios”, dijo Claudia Contreras.

Desde el año pasado, la Secretaría de Salud invitó a la gente a verificar en la página oficial de la Alcaldía la resolución con el listado de las personas implicadas en el fallo. Muchos no hicieron la consulta respectiva.

La fecha definitiva para la presentación de los documentos por parte del interesado era el pasado 18 de diciembre. Los que no se reportaron fueron retirados tanto del régimen subsidiado como del Sisbén.

Pero, retirar el cabeza de familia que aparece en el listado implicó la afectación del servicio de salud al núcleo familiar que estaba bajo su responsabilidad. ¡Grave cosa!

Según la Alcaldía, se revisarán las denuncias de la comunidad y se harán las consultas del caso sobre la decisión de reincoportar o no a estas personas que hoy reclaman su Sisbén.