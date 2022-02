Fiscalía pide archivar caso contra comisario agresor de una mujer en Bucaramanga

“Aquí hay impunidad total. No es justo que archiven el proceso”.

Todo empezó a las 9:30 p.m. del domingo 3 de enero de 2021. Una mujer se acercó a las instalaciones de la Comisaria de Familia ubicada en el barrio La Joya de Bucaramanga. La mujer iba en busca de ayuda. El padre de su hijo se negaba a entregarle al menor de edad, que ella tenía en custodia. Lejos de recibir el acompañamiento que necesitaba, el comisario de familia, Fabián Gonzalo Canal Rolón, que estaba de turno, golpeó a la madre. La agresión quedó registrada en video.

La Procuraduría, en fallo de primera instancia que no fue apelado, sancionó con dos meses de suspensión a Canal Rolón. Este funcionario, para entonces estaba en periodo de prueba para ocupar el cargo de forma definitiva dentro de un concurso convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cargo de Comisario de Familia. Pese a la agresión y la sanción disciplinaria, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, ratificó a este Comisario en propiedad, bajo el argumento de que el funcionario de forma previa había ganado el concurso de méritos y superado “con satisfacción” su periodo de prueba.

Hace un año, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, le solicitó al fiscal general, Francisco Barbosa, investigar la actuación de Fabián Gonzalo Canal Rolón. Efectivamente se abrió en la Fiscalía General de la Nación, seccional Santander una indagación al respecto por el delito de abuso de autoridad.

La Fiscalía 13 Seccional de Santander, el pasado 8 de febrero, le comunicó a la mujer agredida que “la Fiscalía, una vez avocado el conocimiento de la indagación, agotó el recaudo de los elementos materiales probatorios, evidencia física, e información legalmente aportada, y una vez obtenidos los mismos, procedió a radicar ante el Centro de Servicios Judiciales para el sistema penal acusatorio solicitud de preclusión (terminación del proceso penal), por la causa de la atipicidad en la conducta, ya que los hechos denunciados no se enmaran dentro del tipo penal denunciado de abuso de autoridad”.

El Gobierno Nacional y distintas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres rechazaron el año pasado el nombramiento de Fabián Gonzalo Canal Rolón como Comisario de Familia de Bucaramanga, y quien trabaja en la actualidad en el sector de Morrrorrico.

La Administración Municipal de Bucaramanga interpuso una demanda de nulidad contra la Resolución No. 009 del 27 de abril de 2021, mediante la cual la Procuraduría Provincial de Bucaramanga sancionó con dos meses de suspensión al comisario de familia Fabián Gonzalo Canal Rolón.

Vanguardia habló con la víctima, quien solicitó la reserva de su identidad.

* ¿En octubre se iba a realizar a audiencia de imputación, pero ahora le sorprendió la decisión de archivo de la Fiscalía?

Sí. El año pasado la Fiscalía se comunicó conmigo. Me pidieron el video de la agresión. Declaré todo lo que había ocurrido esa noche. Mi sorpresa fue mayor cuando me comunican de la solicitud de preclusión. Esto es muy extraño. En octubre pasado me dicen que se va a realizar la audiencia de imputación. Pero días después me llega un correo electrónico notificándome que se retiraría la solicitud para la audiencia de imputación, como quedó consignado en un correo del 27 de octubre, enviado a las 11:30 a.m. por la fiscal 13 seccional, Sonia Esperanza Paba. El pasado 8 de febrero, ella misma, me envía una comunicación donde ratifica la preclusión”.

* ¿Cuál fue su reacción?

Estoy completamente indignada como mujer al sufrir todas las irregularidades que suceden en este país. No puedo creer que no pase absolutamente nada. Un Comisario de Familia terminó pegándole a una ciudadana y tanto la Fiscalía como la Procuraduría no hacen nada. Ellos están para garantizar nuestros derechos. Hoy me siento desprotegida. Este comisario de familia sigue su vida normal, como si nunca hubiera pasado nada. Qué pensarán las mujeres que acudan donde Fabián Gonzalo Canal Rolón a denunciar una agresión.

* ¿Qué ha pasado con la demandan de nulidad al fallo de la Procuraduría?

No sé nada. Desde agosto que se admitió la demanda no sabemos nada de ese proceso. Tal vez no vaya a pasar nada. Es frustrante hacer valer nuestros derechos en este país. Si me pasa esto a mí, que soy una profesional y he realizado todas las gestiones de ley, qué les pasará a las personas que no tienen la forma de acceder a las normas y las leyes. Lamentablemente en este país no pasa nada. Es que la denuncia ante la Fiscalía la radicó la Vicepresidenta, ni siquiera fui yo, y tampoco pasa nada.