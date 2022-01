A través de un nuevo acto administrativo, la Alcaldía de Floridablanca confirmó que los bares, tabernas y discotecas podrán funcionar desde las 2:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del siguiente día, tras efectuarse una modificación transitoria en los horarios de funcionamiento de los establecimientos comerciales.

Esta extensión de horario también aplica para estanquillos, distribuidoras de licores y licoreras que tiene permiso de prestar servicio entre las 10:00 a.m. y las 4:00 a.m., del siguiente día.

Sin embargo, las disposiciones del Decreto 0497 de 2021 aplican solo para aquellos negocios que dispongan de sistemas de insonorización que impidan que el ruido trascienda al exterior del mismo. Entre tanto, aquellos, cuyo funcionamiento se extienda a terrazas, balcones y/o antejardínes solo podrán funcionar hasta las 2:00 a.m. del siguiente día.

Con respecto a los restaurantes, se estableció que pueden abrir desde las 6:00 a.m. y cerrar hasta las 4:00 a.m. del siguiente día. Y se les permite el expendio de bebidas alcohólicas, siempre y cuando sea como acompañamiento de los alimentos hasta las 2:00 a.m.

Los desayunaderos pueden funcionar las 24 horas, pero solo se les permite el expendio y consumo de cerveza, siempre y cuando sea como acompañamiento de los alimentos.

Jaime Ordóñez, secretario del Interior de Floridablanca, aclaró que la vigencia de este decreto va hasta las cero horas del martes 11 de enero de 2022. No obstante, se evaluará la pertinencia de su continuidad, en el marco de la situación de salud pública por causa del COVID-19.

“Esta decisión se tomó para apoyar la reactivación económica y, de alguna manera, estar en concordancia con los horarios que estableció Bucaramanga. Aprovechamos las fiestas decembrinas para sacar este decreto que es temporal”, precisó el funcionario.