Durante estos operativos, que se efectuaron junto con la Policía Ambiental, fueron capturadas 13 personas bajo los cargos de delitos ambientales, los cuales pueden acarrear penas en prisión de 60 a 135 meses, y fuertes multas.

Resultados de operativos

Lina Astrid Varón García, profesional universitaria adscrita al Grupo Élite Ambiental (GEA) de la Cdmb, informó que los operativos arrojaron los siguientes resultados:

• En el sector del Parque Industrial de Chimitá la Policía Ambiental de la Policía Nacional capturó en flagrancia a una persona que estaba realizando disposición residuos de construcción y demolición (RCD) en la franja de protección del río de Oro, zona de alta vulnerabilidad a inundaciones y donde este tipo de acciones incrementa la posibilidad de represamiento de las aguas, poniendo en riesgo a las comunidades que habitan aguas abajo.

• En la Zona Industrial de Chimitá se realizó el decomiso de un cargamento de madera, producto de la tala de una ceiba que se transportaba en forma ilegal.

• En el predio denominado Forjas, de propiedad de la Cdmb y ubicado en zona de escarpa entre el barrio El Gaitán y Chimitá, la Policía capturó a una persona por minería ilegal.

• Durante un operativo que se desarrolló en el barrio La Joya, de Bucaramanga, la Policía Nacional capturó a 11 personas que también realizaban minería ilegal.

Se fortalece la protección de los recursos naturales

La funcionaria explicó que “las actividades de minería se estaban desarrollando en áreas de especial importancia ambiental para la ciudad, por ser Zona de Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI), declarada por la autoridad ambiental, por lo cual estas actividades no están permitidas, están prohibidas”.

La Cdmb hace un llamado a toda la ciudadanía de Bucaramanga, área metropolitana y demás municipios de su jurisdicción a que no realicen actividades que atenten contra los recursos naturales, como deforestación, tala ilegal de árboles para madera y transporte de la misma, minería en sectores no permitidos, disposición final de residuos en lugares no autorizados, caza y tráfico de fauna, entre otras acciones consideradas como delitos ambientales que se castigan severamente.

Bajo la dirección de Juan Carlos Reyes Nova, la Cdmb busca fortalecer los operativos en su área de jurisdicción para evitar que personas inconscientes sigan dañando los recursos naturales y afectando gravemente el medio ambiente.