Fundaciones de rescate animal en Bucaramanga solicitan ayudas con urgencia en medio de la pandemia

Gómez manifiesta que se han sentido abandonados por parte del estado, y que sobreviven con el apoyo de personas que, aunque están preocupados por su economía familiar, no los han desamparado.

Debido a la crisis económica que afecta a los ciudadanos, los representantes de los refugios para animales en Bucaramanga y su área, manifestaron estar desesperados porque no pueden garantizar una calidad de vida adecuada para los perros y gatos que albergan.

Las mayores dificultades

El alimento, las esterilizaciones y las adopciones son los pilares más afectados en esta pandemia. “Los perros se están descompensando porque no tienen el alimento necesario. Además, ha aumentado el abandono porque las familias de bajos recursos no pueden sostenerlos. Los gatos y perros se siguen reproduciendo porque no están operados. Esta es una situación desesperante”.

Debido al aislamiento obligatorio, tuvieron que negar las visitas a las instalaciones lo que afecta las donaciones y, sobre todo, las adopciones. Asimismo, no han podido dar refugio a nuevos casos ni rescatar animales en peligro por falta de recursos para atenderlos.

“Hemos tenido que racionar el alimento y afectar significativamente la salud de nuestros refugiados por falta de comida, al punto de decir que aguantan hambre gradualmente”, agregó Gómez.

En cuanto a las adopciones, en su caso no se ha presentado ninguna porque la solicitud de las personas a diario es por la población de cachorros. “Yo solo tengo perros y gatos adultos y la mayoría tienen alguna discapacidad. Así que para mí las adopciones han sido insignificantes”.

Por otra parte, Diana Lozano Manrique, propietaria de la Fundación para la defensa de animales maltratados y abandonados de Santander, Fundación Damas Colombia, manifiesta que en la actualidad alberga 35 animales, aunque durante el aislamiento llegaron a tener 100 que fueron reportados y atendidos por la Fundación.

“Hemos afrontado dificultades de toda índole. Logística para el traslado de animales a atención veterinaria o a la fundación. También problemas económicos pues muchas personas que apoyaban nuestra labor han dejado de hacerlo porque la escasez no se los permite”, añadió Lozano Manrique.