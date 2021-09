Giorgi BM, un joven artista que desde Venezuela llegó a Bucaramanga a cumplir su sueño de ser cantante

Desde Barquisimeto, Gregory Antonio Báez Moreno, llegó a Bucaramanga en busca de mejores oportunidades. A sus cortos 17 años alimentaba una larga lista de sueños, que en Venezuela difícilmente vería cumplir. Por eso emprendió el camino de muchos de sus compatriotas: migrar a otros destinos anhelando estar mejor.

Bucaramanga fue la ciudad que eligió como su nuevo hogar, pues aquí tenía una prima.

“En Venezuela terminé el bachillerato, me gradué en el 2016. Empecé a emprender en varias cosas, vendía pan, celulares, de todo, pero por la situación del país nada despegada, todo lo que comenzaba se quebraba”, recuerda Gregory.

En su afán por salir adelante aprendió a cortar cabello, “me gustó mucho y me dediqué a eso en Venezuela, duré un año trabajando en una barbería”, dijo.

Sin embargo, ese empleo no fue suficiente para quedarse y en 2018 arribó a Colombia.

“Empecé a tocar puertas en barberías siempre teniendo presente el sueño de la música, pues para ello se necesita dinero. Quería trabajar para poder ahorrar y comenzar mi proyecto”, contó.

Finalmente encontró un lugar en una peluquería de Cabecera. “Comencé a trabajar y cada vez que cobraba ahorraba”.

Nace ‘Te invito’

Una desilusión amorosa lo llevó a descubrir que tenía talento para componer. Así fue como nació ‘Te invito’, el primer sencillo de Giorgi BM, como se hace llamar artísticamente.

“Esa situación me despertó muchos sentimientos y los plasmé en una canción. Una historia de amor en donde le digo a una chica que la invito a caminar, a que esté conmigo, que suelte la mano del patán con el que está”, detalló.

Pero grabar la canción no fue nada fácil, pues el dinero que tenía destinado desde el principio para ello se fue poco a poco cuando llegó la pandemia.

“Después de que pasó un poco la pandemia me prometí buscar la manera de grabar esa canción y muchas otras, tengo un cuaderno lleno de letras, cuando estoy sentimental me pongo a plasmar historias”, dijo.

Con esa convicción, encontró en su camino al amigo de una amiga que es músico. Él le dio clases de técnica vocal, ukelele y le produjo el sencillo.

“Me la llevé muy bien con él, entendió lo que yo quería, me creó la pista y me guio para saber cómo teníamos que hacer las cosas. Fueron casi 10 meses preparando ‘Te invito’”.

Sin descuidar su trabajo en la peluquería, Giorgi BM, le dedicaba todo su tiempo libre a la canción. “Salía de trabajar y me iba para la casa del productor, incluso los domingos y en cualquier espacio libre”.

“Con esta primera canción hice bastante experiencia. Ya pude subirla a todas las plataformas digitales y darme a conocer. Ha tenido buena receptividad por parte de mis amigos y familiares, me siento muy contento, todos me han felicitado, ha sido muy bonito”, reconoce Giorgi.

“Quiero tener mi propio álbum”

‘Whisky en las rocas’ será su segundo lanzamiento, una canción inspirada en la mujer colombiana. A futuro espera poder completar todo un disco, que ya tiene nombre: ‘La nueva leyenda’.

“Como estoy haciendo todo por mi cuenta ha sido más complicado. Voy ahorrando y grabando canción por canción. Voy a mi ritmo”, confesó.

Dijo además que su sueño es ser herramienta para que otros puedan cumplir sus sueños. “Me he dado cuenta que muchas personas no pueden alcanzar lo que quieren porque no tienen oportunidades, quiero cumplir mis sueños para cumplir los de otros. Quiero llevar a Giorgi BM más allá de la música, que se involucre en moda, en la actuación, con la intención de ayudar a los demás...”

Finalmente reconoció que en Colombia ha encontrado grandes oportunidades.

“Me encanta Colombia, estoy muy agradecido con el país. Me ha ido bien, Dios me ha puesto muchos ángeles, estoy muy contento”.