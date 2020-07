Gobernador de Santander anunció nuevas medidas para los fines de semana en el departamento

Como una medida para salvaguardar la vida y la salud de los santandereanos, y después de conocer la suspensión del tercer día sin IVA en el país, el Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, anunció que en el departamento regirá la medida de toque de queda este fin de semana.

La restricción comenzará a las 8:00 de la noche de este sábado y finalizará el próximo martes a las 5:00 a.m.

Adicional al toque de queda, se restringen todas las actividades físicas o deportivas durante el fin de semana.

"Esto quiere decir que se suspenden todo tipo de actividades domingo y lunes festivo para que nos quedemos en casa", mencionó el mandatario.

Quienes necesiten autoabastecerse lo podrán hacer a través de los domicilios.

Además, el Gobernador mostró su preocupación por el aumento de contagios en la región, que pasó de 114 a 1.145, con una velocidad exponencial de 13.

"Estas medidas se toman para salvaguardar la vida y la salud de todos los santandereanos. Queremos que se queden en casa este fin de semana".

Otras medidas

Santander está a punto de llegar a la alerta roja por la ocupación de las camas UCI, que está en 71,2%, por ello y ante la aceleración de los casos se hace necesario reforzar las medidas de protección.

Junto a los alcaldes del área metropolitana y el director de Fenalco Santander, se verificaron cifras de contagios y medidas que se tomarán para combatir los contagios de COVID-19 en el departamento.

Una de ellas es que el último fin de semana de julio, la medida de toque de queda regirá desde las 8:00 p.m. del sábado 25 hasta las 5:00 a.m. del lunes 27.

Durante este fin de semana tampoco serán permitidas las actividades deportivas o al aire libre y el abastecimiento será a través de domicilios.

"No habrá deporte, no habrá comercio y no habrán excepciones. Tendremos un cierre total del departamento", mencionó el Gobernador.

Además se evaluó modificar el horario para hacer deporte en el departamento, con el objetivo de evitar las aglomeraciones.

Así las cosas, los deportistas podrán salir de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., cuando inicia el toque de queda.

"Los fines de semana tendremos control estricto en el ingreso al departamento, igual que a las salidas del área metropolitana, vamos a evitar la salida a los paseos, están prohibidas las fiestas clandestinas y las actividades sociales. Queremos evitar el desorden".

Mencionó además que se evaluará el comportamiento en los próximos días y si se observa indisciplina social, Santander entrará de nuevo en confinamiento total.

"En caso de que no haya buena disciplina y si se aumentan los casos tendríamos que retroceder a un confinamiento total, que es lo que no queremos, por eso los invito a todos a ser responsables con el autocuidado", agregó.

El toque de queda entre semana irá hasta el próximo 31 de julio hasta las 11:59 p.m.

Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga manifestó que aunque la ciudad aún tiene un bajo número de contagios por cada 100 mil habitantes, hay que seguir siendo responsables son el autocuidado.

"Debemos hacer campañas pedagógicas más profundas desde las calles, donde hemos visto que hay personas que se vienen relajando con las medidas. Necesitamos prevenir, el correcto uso del tapabocas, lavado de manos, y distanciamiento social es la única manera de proteger la vida".

A la fecha Santander continúa esperando los 304 ventiladores que prometió el gobierno nacional para afrontar la pandemia en el departamento.

Se espera que esta semana lleguen 10 al Socorro y 20 a Bucaramanga.