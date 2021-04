Voceros de los transportadores, que durante este martes han adelantado una jornada de protesta en Bucaramanga y el área, se reunirán en la noche de este martes con el Gobernador de Santander.

El encuentro fue convocado por el mandatario, con miras a buscar solucionar la situación que tiene totalmente colapsada a la ciudad.

"Los acabó de citar, esperamos que de ahí salga algo bueno. La presión es la que esta haciendo que suceda esto, si soltamos los puntos de presión no hay nada, nos toca seguir, más de dos días no seguimos en esto, la ciudad no aguanta", expresó uno de los manifestantes.

Se espera que la reunión inicie a las 7:30 p.m., luego de que en la tarde se levantara la mesa de diálogo que había sido convocada por el Área Metropolitana, ante la ausencia de tres de los cuatro alcaldes del área.

Los manifestantes han asegurado en reiteradas oportunidades que ellos no se moverán de sus puntos de protesta hasta que los alcaldes del área no le dé solución a sus peticiones.