En una reciente reunión con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, tras su llegada a territorio santandereano, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, solicitó autorización para la reapertura de estadios, cines y eventos públicos masivos, con el fin de poder acelerar la reactivación económica en la ciudad.

El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, a propósito del tema, ya había dicho que se venía estudiando la posibilidad para que a partir del próximo martes 1 de junio, en Santander, no se tengan más medidas restrictivas como toque de queda y ‘Pico y Cédula’ para movilidad general, pues una vez queden sin vigencia permitirían una reapertura económica total en la región.

Si bien todo parece estar ya casi que concertado, la ‘luz verde’ se encendió con el respaldo brindado por Minsalud; de hecho, en la tarde de ayer se adelantaba una reunión con los representantes de los diferentes sectores económicos para definir de qué manera se podría iniciar y avanzar gradualmente, pues hay varios de estos que tras 14 meses de pandemia no han podido retomar labores.

El departamento actualmente cuenta con 11.350 casos activos de COVID-19 y la ocupación de camas UCI está sobre el 98,33%.

Lea también: A más de 144 mil santandereanos ya se les aplicaron ambas dosis

Laura Rodríguez, doctora en Epidemiología y coordinadora de las salas situacionales de COVID-19 en Santander, opinó que esta es una solicitud que no tendría lógica si no se hacen ajustes para cambiar el ritmo de la epidemia. La cifra diaria de casos y muertes por SARS-CoV-2, justo ahora es la más alta desde el inicio de la pandemia.

“Una de las razones que respalda la medida es que no se justifica mantener restricciones si las movilizaciones del Paro Nacional siguen con aglomeraciones sin respetar las medidas. Es un punto clave a abordar pero no es la única razón de la situación y no justifica la medida”, comentó.

Según Rodríguez, definir una fecha para abrir las ciudades es adecuado si se establecen acciones y responsables para hacerlo. “Una propuesta sería definir una apertura en dos o tres semanas, mientras se da un respiro a la red hospitalaria”.

La idea es que en este tiempo previo, es decir en esas dos semanas, los líderes de las movilizaciones del Paro en el departamento suspendan actividades que impliquen aglomeraciones, mientras se mantienen otras manifestaciones de la protesta social; que las autoridades locales refuercen sus equipos de vigilancia en Salud Pública para el control de brotes y para realizar supervisión real de cumplimiento de medidas; y que los ciudadanos eviten salir a reuniones y refuercen las medidas de prevención del contagio.

Asimismo, que las empresas y gremios mantengan la modalidad de trabajo en casa, en todas las actividades posibles y acuerden escalonamiento de horarios por sectores para no congestionar el transporte público. También que instituciones públicas y privadas, incluidas las instituciones educativas, se preparen para el retorno evaluando condiciones de ventilación en espacios cerrados como medida clave para restringir contagios.

“Hay medidas para disminuir los contagios, para disminuir la mortalidad y otras para proteger los servicios de salud. Por ejemplo, las restricciones nocturnas que hemos implementado es para tratar de disminuir la cantidad de casos por lesiones externas (heridos por riñas, accidentes de tránsito) que podrían saturar los servicios de salud y debemos preservarlos para quienes los necesitan por sus condiciones de salud”, acotó.