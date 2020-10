Gremio de buses urbanos de Bucaramanga, anunció manifestación para el próximo 24 de noviembre

Luego de una reunión realizada la mañana de este viernes, líderes de conductores y propietarios de buses urbanos de Bucaramanga y el área, resolvieron realizar una manifestación el próximo 24 de noviembre.

El motivo, según informaron, “el incumplimientos por parte de los alcaldes municipales y el director del Área Metropolitana de Bucaramanga, respecto al control de la piratería en todas sus modalidades, concretamente el taxi colectivo”.

Esto, dicen, “tiene en la ruina a los transportadores del servicio público convencional, y la entidad encargada de combatirlos como lo es el Amb, no tienen ni la más mínima intención de sancionar a los que participan de esta modalidad de transporte informal.

“El Área Metropolitana, entidad encargada de diseñar y aprobar los trazados de las rutas, dejó sin servicio a muchos usuarios, obligándolos a tomar el servicio ilegal y exponiéndolos, arriesgando su integridad”, dice un comunicado.

Según Fabián Pinzón, líder de Asitransco, desde diciembre pasado han estado a la espera de soluciones pero todo han sido “pañitos de agua tibia” por parte de los entes encargados de solucionar esta problemática.

“Desde diciembre hemos realizado mesas de trabajo con el Área Metropolitana y delegados de las alcaldías, pero no hemos podido llegar a ningún acuerdo, aun teniendo como base unos compromisos con Amb, acuerdos que no se cumplieron.

“Esos compromisos eran que se iba a combatir el taxi colectivo, cosa que no se ha hecho y que se iba a hacer un trazado, una reestructuración de dos rutas por empresa, pero las que las empresas presentaran. Ya las presentamos para que fueran implementadas como pruebas piloto para demostrar rentabilidad y mejoramiento del servicio, para quitarle cabida a la piratería; pero lo que hicieron fue trazar ellos las rutas para que nosotros experimentemos, sabiendo que no son rentables”.

Según el líder, ya no se sentarán más en las mesas de trabajo, pues afirman que ya las entidades tienen claras las peticiones. “Ya saben qué es lo que queremos pero no lo han hecho; hasta que no nos saquen las resoluciones y nos firmen compromisos de ataque a la informalidad no levantamos el paro, esta vez la manifestación va a estar más robusta que la realizada a comienzo de año”.

Bucaramanga y el área cuenta con 960 buses de transporte convencional, pertenecientes a 11 empresas; la mayoría de propietarios y conductores se unirán a la manifestación.

Vanguardia se comunicó con Samuel Jaimes, director del Área Metropolitana, para conocer su opinión sobre este paro y las peticiones del gremio de transporte, pero no pudo atender la llamada debido a que se encontraba en una reunión.