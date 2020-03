¿Qué hacer en caso de...? A raíz de todo el pánico que ha generado la llegada del Coronavirus COVID-19 al país y, por supuesto, a Santander, Vanguardia recopiló las preguntas más frecuentes de la ciudadanía y les dio respuesta.

La información publicada está basada en las recomendaciones que han venido entregando la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y la Gobernación de Santander.

Parte de los propósitos de este ejercicio, sin duda, es la prevención para pausar el crecimiento de los contagios, así como desmentir aquellos mitos que circulan sobre esta pandemia.

No obstante, lo conveniente en estos momentos es que la población utilice los canales de comunicación que tienen las entidades oficiales, a fin de evitar la apropiación de información que puede incrementar la zozobra o el desconocimiento.

Preguntas y respuestas

¿Cada cuánto debería lavarme las manos?

Cada vez que tosa, estornude o se suene la nariz; cuando visite un espacio público o toque superficies fuera del hogar y que sean de uso común; así como antes y después de comer.

Si no ocurre nada de lo anterior durante un lapso de dos o tres horas, igual debe hacerlo.

El lavado de manos debe efectuarse entre ocho y diez veces al día, para prevenir hasta en un 50% el riesgo de contagio.

Si me dan ganas de toser o estornudar, ¿cómo lo debo hacer?

Cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o un pañuelo desechable.

¿Qué distancia debo mantener cuando hable con una persona?

Evite el contacto físico con las personas y más si presentan tos, estornudo o fiebre. Lo indicado es que haya distancia de mínimo un metro.

¿Qué hago si sospecho que estoy contagiado de COVID-19?

Si tiene síntomas moderados pero no ha estado en contacto con un contagiado, consúltele a su médico de confianza o solicite previamente una cita prioritaria con su EPS.

No se desplace a las áreas de urgencias de las instituciones de salud, quédese en casa, póngase el tapabocas y acate el resto de recomendaciones.

Por el contrario, si ha estado en zona de riesgo o en contacto con un contagiado, si se siente mal y la fiebre se vuelve persistente, entonces aíslese y llame a los números habilitados por el Gobierno Nacional, en caso tal de no recibir respuesta acuda al servicio de urgencias pero tome las medidas para no propagar el virus en caso de que sí resulte tenerlo.

Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes también sufren dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

¿Si yo quiero realizarme el test del COVID-19 puedo pagar y hacerlo en cualquier laboratorio?

No. En Santander no hay laboratorios clínicos autorizados para practicar la prueba. Para hacer la solicitud debe llamar a la línea nacional habilitada por el Ministerio de Salud o a las líneas confirmadas por la Gobernación de Santander o las alcaldías.

Las pruebas específicas del COVID-19 se realizan solo a las personas que cumplen con los criterios establecidos para ser un posible caso de estudio, de acuerdo con los lineamientos del Instituto Nacional de Salud.

¿De qué trata el test del COVID-19?

El test se basa en la toma de muestras del tracto respiratorio.

¿Si no tengo ningún síntoma puedo aislarme?

Sí. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado.

¿A qué teléfono debo llamar para recibir atención o resolver dudas sobre el COVID-19?

Este es el listado los números de teléfono habilitados para atender y orientar sobre el coronavirus:

*Línea gratuita nacional: 01 8000 955 590

*Línea departamental: 697 8785 – 697 8788 – 697 0000 extensiones 1283 y 1287

*Línea gratuita para celular: 192

*Línea Barrancabermeja: 6030135 – 313 283 4344

*Línea Bucaramanga: 316 874 0206

*EPS Sura: Whatsapp para atención médica exclusiva COVID-19: 302 454 6329

*Nueva EPS: Régimen contributivo: línea gratuita nacional 01 800 954 400 y desde un celular 031 307 7022

-Régimen subsidiado: línea gratuita nacional 01 8000 95 2000 y desde un celular 031 307 7051

*Coosalud: Línea nacional #922 opción 2.

¿Existe un tratamiento para el COVID-19?

No existe en la actualidad un tratamiento específico. Lo que se pueden tratar son los síntomas del paciente, de acuerdo con su condición clínica.

¿El COVID-19 solo afecta a personas mayores?

Este virus puede afectar a personas de todas las edades. Sin embargo, las personas mayores y con enfermedades crónicas preexistentes podrían ser más vulnerables como diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras que comprometen su estado inmunológico.

¿Si me contagio de Coronavirus voy a morir?

En raras ocasiones puede ser mortal, aunque en algunas personas agrava el estado de salud desarrollando neumonía o dificultades respiratorias.

Las personas de edad avanzada parecen tener un mayor riesgo.

¿Si tengo algún síntoma del virus, puedo tomar antibióticos o analgésicos?

No. Lo recomendable es no automedicarse. Los antibióticos solo funcionan contra bacterias, no contra el virus.

¿Debo ponerme tapabocas si estoy sano?

El tapabocas no es necesario para la población que no presenta síntomas respiratorios.

Si tiene síntomas respiratorios como tos y dificultad para respirar debe usar tapabocas quirúrgico, lo mismo se sugiere a quienes atienden al público.

Al trabajador de la salud y a quienes atienden personas con síntomas respiratorios se les recomienda el uso de la mascarilla N95.

¿Una persona contagiada que no manifiesta ningún síntoma puede contagiar a otra?

Sí. Por eso es importante el aislamiento o la cuarentena en personas con o sin síntomas que han llegado de otros países afectados por el virus.

¿Si tomo vitaminas o refuerzos inmunológicos puedo “salvarme” del contagio de COVID-19?

No. Muchas personas están aprovechando para vender productos que supuestamente mejoran las defensas del cuerpo y esto puede constituirse como una estafa. Según infectólogos no hay productos que refuercen las defensas.

¿Por qué a una persona que llega de otro país afectado con la pandemia se le puede detectar el virus dos semanas después?

El periodo de incubación de la enfermedad en un ser humano varía de dos a 14 días, aunque con exactitud no se conoce cuánto tiempo transcurre desde que se contrae la infección hasta que se presentan síntomas.

Si tengo 70 años y hace una semana me empezó un resfriado, nada de fiebre, pero mucha tos, ¿tengo coronavirus?

Si no estuvo en contacto con una persona que haya llegado de otro país donde se ha confirmado la propagación del virus, los mejor es no preocuparse. Manténgase aislado.

¿Qué cuidados se deben tener en una casa donde hay bebés o niños menores de cinco años?

Extreme las medidas de higiene, no se expongan a espacios públicos, a menos de que sea una urgencia y trate de no recibir visitas en su casa.