Vanguardia hace un recuento de las noticias falsas que han sido verificadas por el equipo de No sea Pingo desde mediados de marzo. ¿Ha caído usted en alguna de ellas?

Desde que apareció el coronavirus en el mundo, las redes sociales se han visto inundadas por un gran cantidad de información sobre la enfermedad. Sin embargo, no todo lo que circula allí es cierto, mucho de ello es engañoso, genera desinformación e incluso busca generar pánico.

Lo que no sabe, es que se trata de una estrategia de robo llamada ‘Phishing’, donde los estafadores suplantan identidades de reconocidas empresas para robar su información confidencial como números de cuentas bancarias, contraseñas de tarjeta de crédito o seguridad social, códigos y claves.

La Administración Municipal aseguró que no se ha habilitado ningún link para que la gente se inscriba como población vulnerable para ser beneficiario y negó la existencia de estas plataformas. Además pidió no entregar datos personales en ninguna red social a través de este falso formulario.

La Gestora Social, por medio de un comunicado indicó que este audio no le pertenece y que desde sus redes sociales se ha promovido una campaña de solidaridad para ayudar a familias vulnerables en el departamento, además del aislamiento preventivo responsable.

En sus canales digitales Cruz Verde desmintió esta información e interpuso las denuncias penales correspondientes. La entidad hace un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar, ni difundir información incorrecta, e invita a verificar la información directamente en las cuentas oficiales de la compañía.

No caiga, esta es una de las modalidades de robo, El Gobierno Nacional, mediante el Departamento Nacional de Planeación (DNP), aclaró que esta información es falsa y que no hay ningún sorteo ni bono para acceder a este beneficio económico.

El COVID-19 no tiene genética del SARS, el VIH, la malaria y la tuberculosis

Un video de 20 minutos se hizo viral en Internet. Una mujer de nacionalidad española bajo el nombre de Luz Bea, publicó un video en Facebook donde afirmaba que en Colombia existían más de 30 mil contagiados de coronavirus. En la grabación ésta mujer aseguró que si no se tomaban medidas preventivas, la cifra de muertos en el país llegaría a las 380 mil personas, causando revuelo en redes sociales y generando pánico colectivo entre las personas.

El administrador, a través de un vídeo, desmintió lo que circulaba en redes sociales. Acompañado de miembros de la Policía y la joven, aclara que no se trata de un caso de COVID-19, sino que la persona se desmayó porque al parecer venía de hacer deporte y no había desayunado.

ColombiaCheck pudo identificar que este video es falso y no hay pruebas científicas de que el COVID-19 contenga material genético del VIH o SARS, además aseguró que la malaria no es un virus sino una enfermedad causada por la picadura de mosquitos.

Según el Ministerio de Salud de Colombia, aún no existe una vacuna o medicamento que cure el coronavirus. El COVID-19 IgM/IgG es un test desarrollado por la empresa coreana Sugentech que detecta si el cuerpo está produciendo anticuerpos para luchar contra el virus.

Todas estas recomendaciones para evitar el contagio del virus, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son mentira, no existe evidencia científica compruebe su efectividad.

Las recetas caseras no curan el virus

Según la misma institución a través de sus canales oficiales, aseguraron que el resultado de ese supuesto estudio es falso. No existen pruebas que afirmen el efecto de estos antiinflamatorios funcionen como agravantes de las infecciones por COVID-19.

La Fundación Cardiovascular de Colombia por medio de un comunicado oficial aseguró que esta información es falsa e hizo una invitación a no compartir este tipo de cadenas sin asegurarse primero en los canales oficiales de la institución.

Siga las recomendaciones

* No reenvíe información sin estar seguro de la veracidad de la misma.

* Si no está seguro de la procedencia del link, no lo abra y repórtelo.

Es importante no propagar el pánico y la desinformación que generan las noticias falsas, así que evite compartir publicaciones alarmantes, que parezcan dudosas y que no provengan de canales oficiales. Si recibe mensajes a nombre de reconocidas empresas donde obsequian beneficios por la cuarentena, verifique primero en los sitios oficiales de la entidad.

Tenga cuidado, no todos los mensajes que lee y recibe en sus redes sociales son ciertos. Las noticias falsas son creadas por personas que están aprovechando la emergencia sanitaria por la pandemia para crear pánico o intentar robar su información personal.

¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna publicación sospechosa sobre coronavirus que esté circulando en redes sociales o Internet, puede escribirnos

También pueden llamar al teléfono 6300700, extensión 1103, o escribirnos a través de los canales de contacto de Vanguardia.com como Twitter (@vanguardiacom), Facebook e Instagram.