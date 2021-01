Habilitan dos carriles para agilizar tráfico de Piedecuesta hacia Bucaramanga

Con la apertura de dos carriles, desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m., a la altura del centro comercial Delacuesta, sobre la paralela oriental, que va en sentido sur – norte, la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Piedecuesta y el Consorcio Guatiguará, buscan mejorar la velocidad del tráfico sobre el corredor.

Si bien en la zona ya se venían presentando algunas complicaciones con los desplazamientos, como consecuencia de los cierres que se autorizaron para avanzar con la construcción del intercambiador vial Guatiguará, el pasado martes en la tarde la situación se volvió crítica, tras una eventualidad que se originó durante el desarrollo de los trabajos.

Ricardo Ardila Suárez, secretario de Tránsito y Movilidad, explicó que este paso controlado que se habilitará inicialmente durante tres horas en la mañana evitará traumatismos viales y contribuirá en la reducción de los tiempos de desplazamiento para quienes pretendan movilizarse entre Piedecuesta y los demás municipios del área metropolitana de Bucaramanga.

Sin embargo, dijo el funcionario, el comportamiento del tráfico estará en permanente evaluación. No se descarta que la apertura de los dos carriles en mención también se efectúe de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Con respecto al contraflujo que se había anunciado para los vehículos pequeños que circulan en sentido sur-norte o desde Piedecuesta hacia Bucaramanga -el cual iniciaría con desvío por el retorno en el sector La Rioja, para avanzar hacia el norte por la autopista sentido norte-sur y que contaba con que frente a la vía a Guatiguará se abriría un cruce por la obra del intercambiador para que se retornara a la vía sentido sur-norte y así continuar hacia el respectivo destino-, el funcionario anunció que ya no se hará. Sin embargo, el diseño estará ahí disponible en caso de necesitarse por alguna contingencia.

“La idea es que el carril norte–sur que no tiene problema con el flujo vehicular constante no se afecte. Pero es un diseño que tendremos ahí listo, además quedó dentro de los compromisos del Plan de Manejo de Tráfico”, subrayó Ardila Suárez.

Desde la Secretaría de Tránsito y Movilidad del Municipio se mantienen las opciones de corredores alternos por la vía Guatiguará-Río del Hato para salir a la autopista en sentido sur – norte, a fin de buscar comunicación directa con la capital santandereana y la costa Atlántica.

Es decir, los conductores que se desplacen desde los barrios del sur del municipio ‘garrotero’ hacia Bucaramanga pueden desviarse a la izquierda en el semáforo Los Colorados, tomar la carrera 6, posteriormente la carrera 4 hasta encontrar los barrios Campo Verde y La Argentina para salir a la vía Guatiguará y tomar la vía Río del Hato y allí empalmar con la glorieta acondicionada frente al ICP y luego con la autopista hacia la capital santandereana.

Entre tanto, quienes se desplacen entre el sector Los Colorados y el barrio San Francisco pueden tomar el intercambiador del mismo nombre, la carrera 6, carrera 4 hasta encontrar los barrios Campo Verde y La Argentina para salir a la vía Guatiguará y tomar la vía Río del Hato y allí empalmar con la glorieta acondicionada frente al ICP y luego con la autopista hacia Bucaramanga.

Con respecto al tráfico pesado que usa este corredor vial y cuyo paso genera un alto riesgo, no se tiene ningún desvío autorizado por el Instituto Nacional de Vías, Invías. Sin embargo, desde la Administración Municipal continúa el llamado para que los vehículos de carga, procedentes de la capital del país, desvíen por la Troncal del Magdalena Medio o, en otra instancia, se detenga entre las 6:00 a.m. y 8:00 a.m., a la altura del antiguo Intra.

Atención emergencia

Con respecto a la emergencia reportada el martes, la ingeniera Adriana Serrano, directora de obra, afirmó que los trabajos de mitigación avanzan a buen ritmo con la fundición de la base del box culvert y el tratamiento al talud con el proceso de armado de los muros.

No obstante, aseguro que este fin de semana trabajarán con rigor para agilizar la realización de estas obras y las adecuaciones necesarias.