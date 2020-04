Habla la paciente con coronavirus alojada en un hotel de Bucaramanga

María Claudia Peñuela envió una carta al presidente Iván Duque, en busca de que éste interceda en la situación que vive desde el pasado 13 de marzo. La mujer afirma que se han levantado falsas versiones en contra de su persona en ocasión de haber adquirido el Covid-19. Además de que se han olvidado uno los más caros principios constitucionales que protegen a todo ser humano, como el de la salud y vida en condiciones dignas.

ANTECEDENTES

Después de que los abogados de la mujer emitieran una tutela en contra de su EPS y del hotel en donde se hospedó; el Juzgado Segundo Penal Municipal, decretó el pasado primero de abril, que la santandereana tendría 48 horas de plazo para trasladarse a su casa. Esto únicamente si la segunda prueba de control del virus mostraba la superación del mismo.

Además, en el fallo quedó claro que a la paciente se le negó la exoneración del pago de la cuenta del hotel por la no prestación del servicio.

HABLA LA PACIENTE

A través de la carta emitida al presidente de la República, María Claudia afirma que “los jueces como protectores de los derechos han cedido a la información mediática sin atender la realidad y verdad de los hechos”.

La paciente aclara que efectivamente llegó proveniente de España el día 13 de marzo de 2020, y al ingresar a Migración en el Aeropuerto El Dorado cumplió con los protocolos que exigían a quienes regresaban al país luego de una estadía en el exterior.

Los funcionarios de Migración Colombia la hicieron llenar una ficha Técnica en la que manifestó que no presentaba ningún síntoma ni malestar.

“En ningún momento los funcionarios de Migración Colombia me pusieron en conocimiento ni a mí ni al resto de pasajeros, sobre la existencia de Decretos o Resoluciones que aplicaran para quienes regresábamos del exterior, y al observar que todo estaba en regla y luego de llenar la ficha técnica se me autorizó continuar con mi itinerario cuyo destino final era la ciudad de Bucaramanga.” agregó la mujer.

La santandereana comentó en su comunicado, que la decisión de hospedarse en el Hotel Dann para cumplir la medida de aislamiento, obedeció a la protección de sus familiares de avanzada edad.

“El Hotel Dann de Bucaramanga, tuvo conductas que en mi criterio constituyen graves actos de violencia contra la mujer. Una que se encuentra sola, y además padeciendo una grave enfermedad que, para nadie es desconocido puede llegar a producir la muerte. Con lo cual se me está generando situación de estrés y depresión. Dichas conductas son propias de una grave violencia de género y atentan contra la dignidad del ser humano.” suscitó la mujer en su carta.

María Claudia también afirma que los medios periodísticos y las redes sociales han atentado contra su derecho al buen nombre y honra, al acusarla de querer defraudar al sistema de salud.

“Todo se ha dado, porque solo brindan credibilidad a la poderosa cadena hotelera DANN frente a la cual soy una simple ciudadana del común sin poder alguno para defenderme de su gran poderío. Al parecer no solo tengo que soportar la enfermedad que me aqueja sino también de sus ataques, maltrato y falta de solidaridad”.

La paciente expresa haber cometido un grave error al pedir amparo legal ante la situación. Según Peñuela, tanto la juez a cargo del caso, como el hotel, la denunciaron en la Fiscalía General de la Nación por incumplir las normas del aislamiento preventivo y la cuarentena, aduciendo que habría tenido que quedarse en Bogotá.

“Me pregunto, ¿en qué lugar en la ciudad de Bogotá?, porque soy de Bucaramanga y quería estar cerca de mi familia. Allí de todas maneras debía hacerlo en un hotel. También me pregunto, ¿en ese hotel me hubiesen cerrado las puertas, como al peor de los criminales?”, agregó.

“Como el tema ha trascendido en los medios de comunicación locales, nacionales y en redes sociales, quiero aclararle a la opinión pública y a usted Señor Presidente que no es cierto que llegué de España con la enfermedad. No es cierto que infecté siete empleados del hotel y menos a los enfermeros que me han atendido como me acusa el hotel”, alegó María Claudia en su escrito.

La paciente continúa manteniendo su postura en cuanto a que no puede cumplir el plan de aislamiento en la residencia de sus padres porque, además de que estos se encuentran enfermos, los vecinos ya conocen de su antecedente y van a impedir su llegada a este sitio.

“Si salgo del aislamiento se empeora mi situación con la Fiscalía, porque vulnero el decreto departamental de cuarentena, y se corre el peligro de poder contaminar a otras personas. Si me quedo en el Hotel, según el Gerente, me procesarán por desacato a la sentencia de tutela, dado que procederá a iniciar acciones ante la Juez.” argumenta Peñuela.

La mujer finaliza su carta pidiéndole al máximo mandatario de Colombia y al Ministro de Salud, indicaciones sobre cuál debe ser su correcto proceder. Así mismo pidió que le brinden una colaboración expedita e idónea para poder superar esta grave situación que la aqueja.