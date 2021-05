El día miércoles 26 de mayo se suspenderá el servicio de energía desde las 5:00 a.m. en dos desconexiones que se harán a lo largo del día.

De 5:00 a.m. a 5:30 a.m. y de 5:30 a.m. a 6:00 p.m. en Pan de Azúcar, La Floresta, Urbanización Monte Mayor, Parque La Flora y Vereda 10 de Mayo.

De 5:00 a.m. a 6:00 p.m. en Terrazas y Zona Escarpa.

El jueves 27 de mayo el Norte de Bucaramanga tendrá la desconexión entre las 5:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en estos barrios:

Olas altas, Olas bajas, Kennedy, Altos del Progreso y la calle 18 entre las carreras 12N y 15N.

Vea: Video: Transporte especial protesta a esta hora en Bucaramanga

En el anuncio de la ESSA afirman también que mientras se realizan maniobras de traslados de carga en redes de 13,8 kV se realizarán dos cortas interrupciones, aproximadamente de 30 minutos cada una.

La primera entre las 5:00 y las 5:30 a.m. y la segunda entre las 5:30 p.m. y las 6:00 p.m. en los barrios:

Villa Rosa, Tibigaro, Divino Niño, Balcones del Kennedy, Kennedy, Mirador del Kennedy, zona Escarpa, Villa Alegría, Olas Altas, Villa María, 13 de Junio, Altos del Kennedy, San Valentín, Esperanza III, Mirador Norte, Transición, La Juventud, La Independencia, Lizcano II, Esperanza I, Villa Helena, Villa María, San Cristóbal, Esperanza II, Comuneros, Regadero Norte, José María Córdoba, El Plan, Villa Rosa y Los Ángeles, así como las veredas Pedregal y Angelinos.

Le puede interesar: 75.308 vacunas contra el COVID-19 llegaron a Santander este lunes

"ESSA invita a las comunidades para que adopten las medidas necesarias para proteger sus equipos y demás elementos que funcionan con energía eléctrica, al tiempo que agradece su comprensión, por cuanto es indispensable realizar estos trabajos para mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica", indica la entidad.