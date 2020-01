El pasado domingo, Alejandro Morales intentó acceder a la página de internet de la Gobernación de Santander donde se programan las citas para obtener el pasaporte, ya que requiere realizar un viaje por una oferta laboral fuera del país. Pero se encontró con la sorpresa de que dicha página registraba problemas para realizar el proceso.

El joven ingresó al sitio web pasadas a las 7:30 a. m., hora en que debía estar habilitada la plataforma cada domingo, lunes, miércoles y viernes. ”Solo nos dejó llenar es espacio del nombre, el correo y la cédula. No pudimos avanzar más”.

Ya que la página no funcionó, Morales se acercó el lunes a las oficinas y se encontró con una gran cantidad de personas molestas por la misma situación. Tras hacer una fila de varias horas, le asignaron una cita para el 30 de enero, es decir 11 días después. “Había mucha gente y todos estaban reclamando lo mismo, tampoco les funcionó la página para sacar citas. Cuando uno va a seleccionar la hora de la cita, todo el proceso se detiene y aparece un aviso de error”.

Debido a que el viaje que Morales necesita realizar, es urgente, ha intentado revisar si el sitio web está en funcionamiento, pero en los tres días que lo ha intentado sigue generando el error. “Si el sistema no sirve deberían avisar a la gente para que no pierda el tiempo y vaya directamente a la oficina. Me enteré que estos problemas se vienen registrando desde el año pasado. Además de esperar que asignen las cita, la entrega del pasaporte la hacen unos cinco días después”.

A través de las redes sociales, más ciudadanos han criticado este inconveniente.

Hay que tener paciencia

La secretaria general de la Gobernación de Santander, Ivonne Rondón, explicó que la situación se produjo porque actualmente se adelanta una actualización de software para realizar mejoramientos al sistema. “La gran meta que tenemos en mejorar la prestación del servicio”.

La funcionaria explicó que por el momento las citas solo se asignarán presencialmente en las oficinas del Idesan, entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana. “No vamos a suspender el servicio, porque vamos a entregar las citas. Pedimos un poco de paciencia. Si bien es cierto que hay quejas de la comunidad, se les ha podido dar solución, pese a la anomalía se les ha brindado atención”.

La actualización del software tomaría alrededor de una semana más, por lo que se espera que esté en funcionamiento a principios de febrero. “La idea es montar un sistema nuevo, de forma que se le pueda hacer un mayor seguimiento para garantizar la eficiencia y la seguridad de todos los servicios que prestamos”.

Tras las denuncias que se registraron el año pasado por la presencia de tramitadores que cobraban para apartar las citas, Rondón aseguró que uno de los objetivos es “garantizar la transparencia y la celeridad. Se va a trabajar para evitar estos casos. La idea es que cualquier ciudadano pueda ingresar a la página y obtener su cita sin que otras personas con mayores habilidades entren a tomar estas citas. Ya vienen unas anomalías del pasado que queremos mejorar”.

La secretaria general de Santander reconoció que el proceso para obtener este documento ha sido lento debido a que aún no se ha contratado todo el personal de esta oficina. “También vamos a mejorar en calidad humana, nuestra metas es tener más personal y un software actualizado. Estamos en esta transición”.

Requisitos

Actualmente el pasaporte en Santander tiene un costo de $244.320. Recuerde que presentando el certificado electoral de las últimas elecciones puede recibir un descuento del 10%. Este valor se debe pagar el mismo día en que se tramita el pasaporte.

Para obtener este documento se requieren algunos requisitos. Para el caso de los adultos deben llevar su cédula o la contraseña acompañada del Registro Civil original del folio, y el pasaporte anterior si lo tiene.

Para los menores de edad se necesita un Registro Civil sin deterioro y la Tarjeta de identidad para los niños mayores de siete años, o la precédula para mayores de 14 años. Deben asistir acompañados por el padre o la madre con su respectiva cédula.

Para los colombianos nacidos en el exterior se debe llevar la cédula original, Registro Civil de nacimiento y copia del padre que le otorgo la nacionalidad.

Durante esta semana se han entregado hasta 150 pasaportes diarios.