$!Hasta el 1 de abril los santandereanos tendrán 20% de descuento en el impuesto vehicular

Tenga en cuenta que hasta el 5 de julio del 2022 habrá descuentos del 15%, 10% y 5% para quienes no puedan cumplir con el pago en las primeras fechas estipuladas.

Para efectuar la liquidación y el pago podrá hacerlo de manera virtual a través de la página iuva.syc.com.co/santander con tarjetas débito o crédito.

También se pueden acercar a la Casa del Libro Total en Bucaramanga, San Gil o Barrancabermeja; Banco Agrario, puntos Éxito, Efecty o Baloto.

Para las personas que se encuentren en cualquier parte del país tendrá las oficinas principales de Davivienda, Bbva, Banco Popular y Banco de Occidente, para cumplir con la obligación.

No olvide que las motocicletas con cilindraje superior a los 125 cc y que se encuentren matriculadas en cualquiera de las entidades de tránsito municipal del territorio, están obligadas a hacer el pago del impuesto.

Hasta el 31 de diciembre de 2022 se podrá pagar el impuesto sin acceder a ninguna sanción. Luego de ello la multa a pagar será de $190.000.

¿Quiénes están eximidos?

De acuerdo con la normatividad vigente las motonetas, motocicletas con cilindraje inferior a 125 cc, los vehículos utilizados como maquinaria agrícola (tractores, trilladoras, etc.), maquinarias utilizadas para la construcción de vías públicas, vehículos o industriales que no se desplacen por vías de uso público, vehículos utilizados como transporte público o de carga, con licencia de uso oficial y licencia de bomberos voluntarios, no están obligados a cancelar el impuesto.