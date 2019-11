“A Bucaramanga llegué invitado por el Instituto de Cultura cuando traje unos artistas de Francia y de Bélgica a presentarse en la capilla del Centro Cultural del Oriente y en una piscina abandonada respectivamente. No eran artistas muy conocidos, pero sí de gran calidad. He aprendido que los grandes artistas son los más curiosos. Entonces es maravilloso hablar de música con un pintor o de literatura o pintura con un compositor. Estoy convencido que la frontera entre las artes es cada vez más tenue y que más allá de diferentes disciplinas se esconde una búsqueda que no debe limitarse ni a un género ni a un arte específico.”

El funcionamiento de un teatro es bastante complejo. ¿Cuéntenos de que se trata su labor como curador?

“Es justamente interesante pensar en el título. Curador, programador... Un teatro como todo espacio que acoja público es un espacio vivo. Por ende hay contacto más y menos cercano con el espectador. Yo tengo un contacto con el público que podría llamar indirecto. Pienso en el público muchísimo, claro, pero no lo recibo en el Teatro, no lo acompaño a su silla, no le vendo una boleta, no le ayudo a subir o a bajar una escalera. Pero me pasa lo mismo con los artistas, tampoco estoy con ellos todo el tiempo. Es un trabajo solitario que muchas veces no se sale tampoco de una hoja de cálculo y mucho papeleo. Aún así hay una magia especial al programar. Hay un instinto, un diálogo con colegas y programas, hay pistas que se siguen y se ordenan con una especie de instinto especial.”

Ha sido evidente que el teatro a través de su escenario ha querido dar cuenta del momento histórico del país...

“Todo momento es histórico. Sin embargo sIento que tenemos una mayor responsabilidad ahora, que se necesita más de nosotros en medio de estos momentos trascendentales para Colombia y el continente. Siento que se ha llegado a un extremo y que desde nuestras labores tenemos todos que encontrar la forma de hacer pasar un mensaje, un discurso. Las programaciones artísticas o las curadurías no pueden ser la excepción. Es importante que podamos estructurar un panorama del mundo y fortalecer el criterio de nuestros visitantes, exhibiendo espectáculos de calidad, pero también coherentes con nuestra actualidad. Decidir abrir la programación con un grupo como C4 de Venezuela, o traer a la Orquesta Batuta de fronteras son claramente declaraciones que buscan sensibilizar sobre una realidad que nos es próxima, pero que parecemos querer ver con los ojos hinchados de rabia.”

¿Qué particularidad encuentra en los artistas locales?

“Tuve la oportunidad de compartir en Francia el encuentro de dos artistas santandereanos, uno que vivía desde hace varios años fuera del país y se movía por Europa fácilmente y otro al que la idea de salir de su casa le causaba ya una cierta incomodidad pero se movía por Colombia con destreza. Quizás de ahí, podría decir que veo a los artistas locales tan aferrados a sus tradiciones y sus historias locales como a su carácter y su temple a pesar de vivir tan alejados. Ambos perfeccionistas y entregados y ambos focalizados en el desarrollo de una técnica como punto de partida para la creación de un propio género. Ambos muy creativos y siempre orgullosos de su origen.”

¿Como hace el curador para estructurar una propuesta consciente del lugar y momento, que finalmente convoque la mayor cantidad de espectadores?

“No pienso que el objetivo final sea convocar una mayor cantidad de espectadores per se. Aunque parezca que se persiguiera una fórmula mágica o que el resultado final fuese que el evento “funcione”, es pertinente preguntarnos por cuáles son los verdaderos objetivos que perseguimos cuando programamos cada espectáculo y en qué contexto. La sostenibilidad de un Teatro en nuestra sociedad es peligrosa y también peligra... Es peligrosa porque si estamos más pendientes de que produzca resultados contables, perdemos de vista la importancia de la cultura como generador de resultados efímeros como buenos recuerdos, o vivencias formativas y cívicas que aportan a la convivencia en comunidad. Y peligra porque depende de la voluntad política su permanencia y no un nuevo abandono.”

¿Qué le gusta de la ciudad, qué potenciales encuentra en ella?

“Me gusta de Bucaramanga que puede leerse como una ciudad universitaria, pero también vivirse como una ciudad que privilegia y no olvida los oficios. Su potencial más grande es quizás su reto más enorme: ¿Cómo desde su consecuente consolidación como ciudad sostenible va a integrar a nuevos inmigrantes y va a saber utilizar su conocimiento para descubrir nuevamente la riqueza de su tradición? Estoy convencido de que cuestionar las convenciones de su propia cultura es un ejercicio importante para consolidar una identidad. Es por eso que desde el Teatro Santander fomentamos la colaboración a nivel cultural entre países y actores que puedan no solo brindar nuevas posibilidades estéticas, sino sobre todo traer al escenario nuevas formas críticas de mirarnos a nosotros mismos afuera del Teatro.”