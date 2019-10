Hermano del Personero de Bucaramanga es dueño del carro que transitó con hombre sobre el capó

En el video se ve a un hombre sobre el capó de un carro Mercedes Benz, mientras el vehículo atraviesa el deprimido del Mesón de los Búcaros. “Señores, estoy aquí en un carro. Qué tal, solo por decirle que el cruce estaba prohibido. Por favor, ¿Pueden llamar a Tránsito? Llamen a Tránsito”, dice el hombre en el video mientras el vehículo llega al Boulevard Bolívar.

Santiago Vargas, autor del video, aseguró por medio de sus redes sociales que el hecho se trató de un infractor que iba a hacer un cruce prohibido.

“Yo iba cruzando la cebra de la calle 32 con carrera 27 cuando el man hace el cruce prohibido. Si yo no me subo al carro, me parte las patas, me asesina, me embiste, no estaría contando el cuento.”, aclaró Vargas en un video.

En su declaración, el hombre también aseguró que “decían que yo tenía que estar trabado, que porque iba sonriente, pero si el man llegaba a frenar, en cualquier momento yo me iba ‘de jeta’, y me pasaba por encima, como ya lo había intentado una vez”.

Según sus propias palabras, Vargas relató que no supo cómo reaccionar, pues pensó que después de bajarse del carro, el hombre podía atentar contra su vida. Además, mencionó que metros más adelante encontró a un agente de tránsito y denunció la situación, pero que el funcionario no prestó mayor importancia porque no le había sucedido algo grave.

Vanguardia intentó comunicarse con Santiago Vargas, pero no obtuvo respuesta.

¿Quién fue el conductor?

Vanguardia conoció que el vehículo de placas HDQ 695 de Bucaramanga es propiedad de Ronald Picón Sarmiento, hermano del actual personero de Bucaramanga, Rafael Picón Sarmiento.

En entrevista con esta redacción, Ronald Picón aseguró que él no era quien estaba manejando el vehículo y se enteró de lo ocurrido por las redes sociales.

“Yo mandé a lavar el carro el domingo en la mañana. Me entero de la situación y llamó a la persona que normalmente va y me recoge el carro. Tengo ese día electoral unos compromisos y aprovecho para no andar con carro y no embolatarme”, dijo Picón.