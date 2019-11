Hilo de plata en noche de luna llena: redescubrir el Cañón del Chicamocha

Como Gloria Oviedo, coautora del libro y una vieja amiga. Ella es la directora de Patrimonio de la Unab y directora técnica y científica del proyecto que se le presentó a la Unesco para que el cañón sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Me la encontré hace dos años y me preguntó en qué andaba. Le conté sobre el libro y entonces juntamos fuerzas. Así se consolidó el proyecto como tal. Luego llegó la beca y patrocinadores y entonces ya no podíamos bajarnos del barco.

¿Qué tan difícil fue el tema de los recursos para sacar adelante la idea?

En estos proyectos siempre el artista pone capital inicial porque nadie se sube en el tren sin tener algo fijo. Ese fue el riesgo que tomamos, creernos el cuento nosotros mismos para que los demás nos creyeran. Por supuesto, la beca “Cree en tu Talento” de la Alcaldía de Bucaramanga, que ganamos a través del programa de estímulos del Instituto Municipal de Cultura, fue lo que nos impulsó a continuar. Nos dio más solidez y más tranquilidad a nosotros y a los patrocinadores privados que ya estaban.

¿Fue duro lograr que la empresa privada invirtiera en un proyecto como este?

No tanto, creo que esto es un parte de tranquilidad para muchos artistas. En Santander hay personas con ideas maravillosas y seguramente se quedan en los 25 libros que los obliga la beca y ya. O porque no los apoyan o porque no hubo la gestión de parte del mismo artista. Hay que entender que no porque es arte entonces es algo chiquito, hay que hacerlo tan valioso que la empresa privada tenga que apoyar. Otra cosa importante es que hay que entender que la responsabilidad social no solamente es con proyectos sociales. El amor por la región y el arte también lo son.

¿Quiénes más colaboraron en el libro?

El equipo de trabajo estuvo conformado por Melissa García, mi socia y quien trabajó en temas de investigación y periodismo; Gloria Oviedo, coautora; Mónica Giedelman, arqueóloga designada por el Ministerio de Cultura para todo el tema de la declaratoria del Cañón y quien escribió sobre los Guanes en el libro; Frank Rodríguez, comunicador y realizador audiovisual que escribió el capítulo de la Ceiba Barrigona; y Esteban Escalante, asistente de fotografía.

Cuéntenos un poco del proceso fotográfico

Empiezo a recorrer el cañón durante el día durante un año, desde las aproximaciones del Nevado del Cocuy donde nace, hasta Las Juntas, entre Los Santos y Villanueva, que es donde se une el río Chicamocha y el río Suárez y nace el río Sogamoso.

Luego de leer investigaciones acerca de lo Guanes me encontré con algo que me cambió el ‘chip’ y me dio un nuevo deseo de descubrir el Cañón.

Se trata del significado de la palabra Chicamocha, que es hilo de plata en noche de luna llena.

Una vez supe esto, vuelvo a las inmersiones, esta vez de noche y de una manera más responsable, ya no tan intrépido. Ubicamos las noches de luna llena, que iluminaba el cañón, y las de luna nueva, que permitían un cielo estrellado. Eso me permitió redescubrir el cañón en las noches, que es un mundo completamente diferente.