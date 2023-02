La música es su pasión y mezclar géneros con el violín lo han catalogado como un verdadero maestro.

Carlos Torres Vanegas es un bumangués de 27 años y su vida ha estado dedicada sacarle las melodías a su hermoso instrumento de cuerda.

Hace seis años se graduó en la Unab y continuó sus estudios de música en los Estados Unidos.

Allá hizo una maestría en música y en pocos meses volverá para enrolarse en el doctorado.

“Soy 100 % bumangués. He vivido en el barrio Diamante II; mi énfasis en la música es el violín, pues comencé desde los nueve años a tocarlo. Mis inspiración fue mi abuelo Gustavo Vanegas, él no era profesional, pero sí me enseñó bastante. Mis hermanos son músicos, pero yo fui el único que continuó de manera profesional”, manifiesta este joven violinista.

Hoy, Carlos es un furor en las redes sociales gracias al video que logró compartir este fin de semana.

“Celebrando la llegada del ‘Perfume Teo Gutiérrez’ al Atlético Bucaramanga con las Poporras”, colocó.

Con una duración de 37 segundos, Carlos aparece con la camiseta del Atlético Bucaramanga, del cual es hincha, tocando el violín y haciendo una fusión del instrumento al ritmo de cumbias.

“En el video quería mezclar la pasión de mi género y como la ciudad está identificada con la cumbia, así logré un remix con dos canciones bastante populares”.

“La cumbia identifica la Ciudad Bonita. Soy hincha del equipo ‘Leopardo’, me gusta mucho el fútbol y el pasado viernes con el anuncio de Teo Gutiérrez me dio felicidad e hice el video”, sostiene Carlos.

Y es que el video en redes sociales ha marcado miles de reproducciones y cientos de comentarios de los hinchas del Bucaramanga, pues el equipo en este comienzo de año es el líder del la liga profesional y como lo menciona Carlos, está dando de que hablar con las contrataciones.

Mezcla otros géneros

Carlos además de este video tiene en sus redes sociales otros ritmos que combina como reguetón, merengue y los clásicos de películas de cine.

“Me gusta fusionar y trato de darle melodías al público. Toco en eventos, soy profesor, docente en academias y dicto clases particulares. Me gusta lo que hago y siempre trato de dar lo mejor”, puntualiza.

Quienes deseen ver sus videos, pueden contactar a este joven en las redes sociales: Facebook: Carlos Torres Vanegas e Instagram: carlostorresv2.