Vale recordar que, en enero pasado, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, anunció que la idea no era acabar las ciclorrutas, sino “reformar o transformar los trayectos que hoy están por las vías principales para generar algunas salidas alternas y lograr dos cosas: la primera, que estos trazados no sean invasivos; y la segunda, que no afecten la movilidad de los carros en las vías principales”.