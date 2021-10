Ingeniera santandereana hace parte de los 25 ‘talentos verdes’ del mundo

María Camila Ariza Tarazona, ingeniera de Petróleos de la Universidad Industrial de Santander, hace parte de los 25 ganadores del Green Talents 2021, un concurso organizado por el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania, para promover el intercambio internacional de ideas innovadoras en el campo de la sostenibilidad.

Ariza Tarazona, de 27 años, cursó una maestría en Ciencias con orientación en procesos sustentables en Monterrey, México. Ahora se encuentra haciendo un doctorado en Ciencias de los Materiales en la Universidad de Modena y Reggio Emilia en Modena, Italia.

Esta talentosa santandereana presentó para esta exigente competencia, patrocinada por la ministra Anja Karliczek y que para esta vigencia contó con 467 postulaciones, un proyecto relacionado con la remediación de la contaminación por microplásticos.

“El proyecto en el que me encuentro trabajando busca degradar y separar microplásticos presentes en agua usando fotocatalizadores obtenidos por síntesis amigables con el medio ambiente que se activan en luz solar o luz visible”, comentó a Vanguardia.

Según la sustentación que se le dio a este proyecto y la cual fue revelada en la página oficial del concurso, los microplásticos, definidos como partículas de plástico menores o iguales a 5 milímetros de diámetro, están presentes en los océanos y es muy probable que los animales los ingieran, se incorporen a sus tejidos y se acumulen a través de la cadena alimentaria, incluidos los humanos.

Hay dos fuentes principales de microplásticos en ambientes acuáticos: la primera son los desechos plásticos depositados en ríos, lagos y océanos que se descomponen en pedazos muy pequeños con el tiempo. Y, la segunda fuente, son los microplásticos contenidos en productos cosméticos y vertidos en ríos y océanos a través del sistema de aguas residuales urbanas.

En dicha publicación se destacó que “María ha logrado los primeros resultados prometedores a escala de laboratorio con diferentes tipos de microplásticos y dos tipos diferentes de fotocatalizadores de dióxido de titanio. Habiendo demostrado que ambos materiales pueden degradar los microplásticos bajo irradiación de luz visible en el laboratorio”

Y se agregó que “la siguiente fase es escalar este tratamiento a un fotorreactor a escala piloto utilizado para aplicaciones industriales de procesos fotocatalíticos solares. Esto se llevará a cabo en un fotorreactor Colector Parabólico Compuesto de 10 litros en las instalaciones de la Unidad de Tratamiento Solar de Agua de la Plataforma Solar de Almería, en España”.

Lo que más llamó la atención es que los organizadores del evento y el jurado aseguraron que el trabajo de María Camila contribuye fuertemente al Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la ONU (Agua Limpia y Saneamiento). También aborda el Objetivo 12 (Consumo y producción responsables) y el Objetivo 14 (Vida debajo del agua).

Incluso, el jurado rindió homenaje a su importante investigación, ya que “su enfoque interdisciplinario y su amplio conocimiento de ecosistemas y tecnologías se consideraron particularmente prometedores”.

Sobre este reconocimiento, la santandereana manifestó que “es el fruto de muchos años de esfuerzos, míos y de mi familia, me alegra poderles retribuir un poco a mis padres todo el trabajo que han hecho. También significa representar a Colombia a nivel mundial y demostrar que tenemos mucho potencial para formar investigadores”.

María Camila también fue becada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, para cursar sus estudios de maestría y ahora se encuentra becada para su doctorado. En agosto ganó una beca para una Escuela de Verano en Berlín que estaba enfocada en darles herramientas para comunicar la ciencia.

“Mi principal objetivo cuando decidí trabajar en esta investigación era poder ayudar a disminuir la contaminación en el ambiente, especialmente en cuerpos de agua. Cuando empecé a trabajar en este proyecto no habían aún trabajos publicados donde usaran fotocatálisis para degradar microplásticos, por lo que era un poco incierto si iba a funcionar o no. Ahora me encuentro muy feliz de los resultados que hemos obtenido, pero sobre todo estoy muy orgullosa de pensar que estoy logrando mi objetivo de contribuir a obtener mares y océanos limpios usando una tecnología amigable con el medio ambiente”, puntualizó.

María Camila Ariza Tarazona y los otros 24 ganadores fueron seleccionados por un exigente jurado de expertos alemanes. Ahora, ellos tienen acceso exclusivo a la élite investigadora de Alemania.