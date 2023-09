Inquietud espiritual del día: ¿Cómo restaurar una vida rota?

Es importante y necesario concentrarse en lo que hay que hacer y evitar el aniquilamiento de sus sueños. Dicho de otra forma: no puede permitir que el desánimo le gane el pulso.

La diferencia entre las personas resilientes y las vulnerables, es que ante las mismas situaciones las últimas no saben cómo enfrentar esas circunstancias y acaban hundidas y frustradas. En cambio, gracias a una dosis de esperanza, las personas positivas logran sobreponerse a esos sucesos y se transforman para bien.

Sea resiliente: ¡Recomponga su vida con los pedazos que le quedan! No permita que la adversidad le deje las piezas de su ‘vasija rota’ esparcidas por doquier.

Los sentimientos negativos, tales como la ira, el dolor y los momentos que le causan contrariedades, bien procesados, pueden ser utilizados como factores de estímulo a su creatividad, de manera que en vez de ser generadores de lamentos y de retrasos, sean herramientas que lo inviten a plantear soluciones y proyectos que hasta ahora no se le habían ocurrido o a aprovechar oportunidades que, teniéndolas cerca, se le habían escapado de las manos.

Le reitero que no puede permitir que las quejas o las frustraciones lo arrastren hacia la pasividad ante los infortunios que le toque sobrellevar.

En lugar de lamentarse o de autocompadecerse por sus problemas, lo que debe hacer es convertir cada uno de los escollos que debe sortear en dispensadores de iniciativas; de esas que no sólo le van a ayudar a olvidar los malos ratos, sino que además se convertirán para usted en aprendizajes.

¡Jesús fue compasivo! Por eso, recuerde que actuar desde la misericordia significa no esparcir algo negativo sobre otra persona. Siempre es posible acallar y extinguir el eco por completo. No guarde nada dañino en su mente, y aún menos en su corazón. Sólo siembre ideas de esperanza.

Testimonio: “Simpatizo con esas personas que son resilientes y que, según leo en sus historias de vida, se sobreponen a los problemas. Quisiera ser como tantos hombres y mujeres que triunfan, a pesar de los momentos duros que pasan. Sin embargo, no logro tener esa estabilidad emocional y, por más que lo intento, no soy capaz de desterrar mis frustraciones ni mis rencores con la vida misma. ¿Qué consejo me podría dar?”.