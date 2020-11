‘Investigadores por Naturaleza’, una iniciativa UIS que fomenta la investigación en Santander

Mellanie Garzón tiene 14 años y cursa octavo grado en el Colegio Integrado Camacho Carreño de Suratá, una de las siete instituciones educativas vinculadas a la UIS para el desarrollo de la iniciativa ‘Investigadores por Naturaleza’.

Ella integra el semillero de astronomía ‘AstroPáramo’, orientado por el Grupo Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales de la UIS, en donde tratan la habitabilidad de los planetas y el cambio climático.

“Siempre me ha llamado la atención la astronomía y he querido saber mucho más del tema. Cuando supe que tendríamos la posibilidad de ampliar los conocimientos sobre ellos me emocioné mucho, porque es una experiencia que uno no debe dejar pasar”, relató Mellanie.

Por medio de la Astrobiología y la Física del Cambio Climático se busca convencer a los estudiantes que la Tierra es un mundo muy especial en nuestra galaxia, el cual que debemos preservar.