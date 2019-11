Jóvenes extranjeros buscan alojamiento

Osiel Eduardo Meléndez es estudiante de fisioterapia en Guadalajara, México. Hace 20 días llegó a Bucaramanga gracias al programa ‘Voluntario Global’ de Aiesec, una ONG que promueve el cambio social por medio de intercambios internacionales.

Este joven, de 23 años, decidió ser voluntario en el proyecto ‘Amor sin fronteras’ del Hospital Universitario de Santander, HUS, según él, porque está bastante relacionado con su carrera.

“Lo que más me gusta del voluntariado es estar en contacto con los niños y ayudarlos a que tengan una mejor actitud ante la situación que están pasando. Siento que les estoy aportando calidad de vida y eso me ayuda mucho en el ámbito profesional y personal”, menciona.

Osiel, quien se encuentra en la mitad de su experiencia, hace parte de los 140 extranjeros que han llegado a Bucaramanga en lo que va de este año.

“Decidí venir a Colombia ya que realmente me parece un país muy atractivo por su cultura, su gente y su historia”, agrega.

Como este joven mexicano, en los próximos días llegarán a Bucaramanga cerca de 100 extranjeros más, que sueñan con apoyar comunidades, conocer el mundo y desarrollar su liderazgo, actividades que están relacionadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

“Buscamos familias”

María Fernanda Téllez, miembro de Aiesec Bucaramanga, explica que los jóvenes extranjeros vienen a trabajar con fundaciones de animales, niños o adultos mayores. En este momento el convenio es con 11 instituciones.

Así mismo, señala que para llevar a cabo esta labor, están en busca de familias en el área metropolitana que estén dispuestas a recibir a uno de estos extranjeros.

“Estamos buscando familias que quieran y tengan la oportunidad de hospedar a alguno de nuestros voluntarios por seis semanas. ¿Qué les pedimos? Que les ofrezcan los servicios básicos, un lugar para dormir y si es posible una alimentación al día”, aclara.

En la actualidad, Osiel vive con una familia global voluntaria en el barrio Terrazas. Para él, la experiencia ha sido significativa.

“El trato y la convivencia ha sido muy buena, me han dado consejos desde el primer día de como movilizarme y tenerle confianza a la ciudad. Me he sentido como en mi casa”, expresa.

¿Cómo ser una familia global?

Si está interesado en vivir esta experiencia lo único que debe hacer es registrarse a través de la página web www.aieseccolombia.org y elegir la opción “hospeda a un voluntario” o comunicarse al número 3173821365. Tenga en cuenta que como familia tiene derecho a elegir el perfil de la persona que desea hospedar.

En esta oportunidad llegarán jóvenes procedentes de El Salvador, Costa Rica, Brasil y México.

Gracias al programa ‘Voluntario Global Aiesec’, que cumple 59 años, Bucaramanga ha recibido más de 2.500 extranjeros que vienen a apoyar comunidades vulnerables.