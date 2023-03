$!La Casa de Bolívar está en riesgo por obras en el Centro de Bucaramanga

¿Qué dice el Municipio?

Iván José Vargas, secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga, respondió ante dichas quejas que “ante estas afectaciones nosotros atendimos inmediatamente el requerimiento y actualmente estamos haciendo trabajos para brindar protección a la casa, para que así no se filtre más humedad”.

Sobre los cuestionamientos por la presunta falta de información, el funcionario dijo que “estas obras fueron socializadas y ‘co-creadas’ con la comunidad del Centro”.

Frente a las críticas generadas por la no solicitud del concepto del Ministerio de Cultura, informando cuáles eran las obras en los alrededores de la Casa de Bolívar, el secretario de Infraestructura aseguró que “este permiso no se requería porque nosotros no estamos interviniendo un bien de interés cultural, no estamos tocando fachadas, por ejemplo. Lo que estamos interviniendo son las vías del sector.