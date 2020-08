¿La Cumbre podría entrar en una cuarentena estricta?

La Cumbre es la comuna de Floridablanca que más casos positivos de COVID-19 registra. De los 607 pacientes que se tenían diagnosticados con el virus hasta el pasado 31 de julio, según la Secretaría Local de Salud, 157 se concentraban en esta zona.

Tanto para las autoridades, como para la misma ciudadanía, las cifras son el reflejo del mal comportamiento que ha tenido allí la ciudadanía. No hay distanciamiento social y poco se usa el tapabocas, eso sin contar que son muchas las fiestas y reuniones sociales las que se organizan durante los fines de semana, pese a la vigencia del toque de queda.

Adicionalmente, se han detectado invasiones de terrenos, así como el desarrollo de construcciones ilegales.

El alcalde Miguel Ángel Moreno sostuvo que antes de las determinaciones que se tomaron el jueves 30 de julio, justo se había planteado una cuarentena estricta para La Cumbre y Cañaveral. Tan solo en estas dos comunas se concentra más del 37% de los contagios que reporta oficialmente el municipio.

Sin embargo, aclaró Moreno, esta alternativa seguirá en estudio. Y no va por el momento porque desde el pasado sábado 1 de agosto “la gente podrá salir y abastecerse solo una vez a la semana y ya no tres. Entonces lo que vamos a intensificar son los controles, es decir, estaremos en La Cumbre y Cañaveral, donde hay más casos de COVID-19 activos y reportados, verificando que los horarios de toque de queda se cumplan, evidenciando que la gente sí esté utilizando los elementos de protección porque de no ser así se procederá de conformidad con la Policía para aplicar los ‘comparendos’”, puntualizó.

El mandatario aclaró que la cuarentena estricta implicaría, entre otras cosas, un cierre total de las actividades comerciales para estos dos sectores; pero, en estos momentos, no se tiene contemplado impedirlas.

“Estos es un asunto de conciencia y de cultura ciudadana. No podemos permitirnos estar realizando fiestas (clandestinas), así que por eso hoy los controles no solo se van a dedicar durante la vida productiva, si no en horarios en que la gente debe estar en casa, pero allí no deben estar más personas de las que habitan. Se verificará que no haya actividad social de ningún tipo”, acotó moreno.

De acuerdo con las autoridades, en promedio, tan solo en la Comuna 8, en un fin de semana se podrían imponer entre 200 y 300 multas.

Entre el 24 y 26 de julio, por ejemplo, durante una intervención entre uniformados de la Policía y funcionarios de la Secretaría del Interior Municipal, que incluyó los barrios La Cumbre, Reposo, Bucarica, Villa Helena Sur y Zapamanga, entre otros, fueron impuestos más de 200 ‘comparendos’ y además se generaron ocho capturas por diferentes delitos.

“En esta zona realizamos constantes operativos, no hay semana que no se intervenga, porque son muchos los ciudadanos que están violando las restricciones. Aprovechamos las intervenciones para hacer sensibilizaciones. En La Cumbre, Zapamanga, Prados del Sur y La Castellana, encontramos muchos infractores del artículo 35, numeral 2, de la Ley 1801 de 2016, así como negocios que no están respetando los horarios y no están aplicando los protocolos de bioseguridad”, precisaron las autoridades.

Perfil de la Comuna 8

*Población: En la Comuna 8 La Cumbre – El Carmen se concentra el 13,9% de la población que tiene Floridablanca.

*Estratos: 1, 2 y 3.

*Barrios: El Carmen I, El Carmen II, El Carmen III, El Carmen IV, El Carmen V, El Carmen VI, Portal de Israel, Recodo de La Florida, Aguas Claras, Asovicum, Aviter, Ciudad 2000, Corviuva, Cumbarí, Juan Pablo II, La Cumbre, Las Granjas, Los Mangos, Miradores de Vallarta, Panorama, Pio XII, Portales de Jericó, Quintas de Santa Lucía, Rincón de La Cumbre, San Carlos, UR Suratoque, Villa Alcázar, Villa de La Cumbre, Villa Solar, Villa Tarel, Piemonti, Valverdi,

*Asentamientos y barrios subnormales: El Santuario, Miradores de Florida, Miradores del Campo, Portal de la Hacienda, Jardines de Getsemaní, Brisas de Florida Campestre, Ciudadela Campestre, Miradores de La Cumbre, Asovisur I, Asovisur II, Corpovisur I, Corpovisur II, Asdesur I, Asdesur II, García Echeverry, Villa Esperanza I y II, Transuratoque, El Páramo y Asomiflor.